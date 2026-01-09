Ogromny pech Polaków, niespełna sekunda od podium. Ależ walka o złoty medal

Polacy stanęli na starcie już w pierwszej parze, rywalizując z Norwegami. Nasi zawodnicy dzielnie walczyli, ale górą byli ich rywale, który zwyciężyli w czasie 3:47.153. Polacy ponieśli niespełna sekundową stratę (0,95).

Polacy daleko od podium ME. Wyprzedzili tylko Niemców

Ostatecznie dokładnie tyle zabrakło im do brązowego medalu, który padł łupem ich bezpośrednich przeciwników. Złote medale zawisły na szyjach Włochów, a na drugim stopniu podium stanęli Holendrzy (3:45.669).

Lepsi od naszych reprezentantów okazali się jeszcze Francuzi, którzy wylądowali tuż za podium (3:47.621). Najbardziej niepocieszeni mogli być z kolei Niemcy, którym przypadło ostatnia, szósta lokata (3:53.006) z ogromną stratą, wynoszącą ponad 12 sekund do triumfatorów.

22-letni Władimir Semirunnij w Tomaszowie Mazowieckim nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Polak będzie jednym z kandydatów do podium w innych konkurencjach. Przypomnijmy, że w marcu ubiegłego roku w Hamar sięgnął po medale MŚ na 5000 i 10 000 m.

Władimir Siemirunnij, Szymon Palka i Marcin Bachanek Piotr Polak PAP