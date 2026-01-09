Partner merytoryczny: Eleven Sports

Ogromny pech Polaków, niespełna sekunda od podium. Ależ walka o złoty medal

Artur Gac

Artur Gac

Władimir Siemirunnij, Szymon Palka i Marcin Bachanek nie poszli w ślady swoich koleżanek z kadry i w biegu drużynowym na mistrzostwach Europy w łyżwiarstwie szybkim w Tomaszowie Mazowieckim zajęli piąte miejsce. "Biało-Czerwonym" nie poszło w rywalizacji z Norwegami. Mistrzami w Arenie Lodowej zostali Włosi, którzy triumfowali w czasie 3:40.960.

Władimir Siemirunnij
Władimir SiemirunnijRafal OleksiewiczPUSTE
Polacy stanęli na starcie już w pierwszej parze, rywalizując z Norwegami. Nasi zawodnicy dzielnie walczyli, ale górą byli ich rywale, który zwyciężyli w czasie 3:47.153. Polacy ponieśli niespełna sekundową stratę (0,95).

Polacy daleko od podium ME. Wyprzedzili tylko Niemców

Ostatecznie dokładnie tyle zabrakło im do brązowego medalu, który padł łupem ich bezpośrednich przeciwników. Złote medale zawisły na szyjach Włochów, a na drugim stopniu podium stanęli Holendrzy (3:45.669).

Lepsi od naszych reprezentantów okazali się jeszcze Francuzi, którzy wylądowali tuż za podium (3:47.621). Najbardziej niepocieszeni mogli być z kolei Niemcy, którym przypadło ostatnia, szósta lokata (3:53.006) z ogromną stratą, wynoszącą ponad 12 sekund do triumfatorów.

Martyna Baran, Karolina Bosiek i Kaja Ziomek-Nogal na najwyższym stopniu podium wyścigu drużynowego kobiet podczas mistrzostw Europy w łyżwiarstwie szybkim w Tomaszowie Mazowieckim
Fenomenalne otwarcie mistrzostw Europy. "Biało-czerwone" ze złotym medalem

Artur Gac

    22-letni Władimir Semirunnij w Tomaszowie Mazowieckim nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Polak będzie jednym z kandydatów do podium w innych konkurencjach. Przypomnijmy, że w marcu ubiegłego roku w Hamar sięgnął po medale MŚ na 5000 i 10 000 m.

    Trzech panczenistów w profesjonalnych kombinezonach i kaskach jedzie po lodowej tafli toru, wszyscy pochylają się w dynamicznej pozycji, skupieni na zawodach, na ramionach widoczne logo sponsora.
    Władimir Siemirunnij, Szymon Palka i Marcin BachanekPiotr PolakPAP

