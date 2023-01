Ogromne problemy Jarla Magnusa Riibera. "Od dwóch tygodni nic nie jem"

Jarl Magnus Riiber przez wielu uważany jest za jednego z najlepszych zawodników w historii kombinacji norweskiej. Pochodzący w Oslo dwuboista jest czterokrotnym triumfatorem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, wicemistrzem olimpijskim, a także siedmiokrotnym medalistą mistrzostw świata. Wszystko wskazuje jednak na to, że Norwegowi nie uda się po raz piąty wywalczyć Kryształowej Kuli. Został on bowiem zmuszony do co najmniej dwutygodniowej przerwy od rywalizacji.