Ogromna wpadka organizatorów turnieju finałowego. Pomylili flagę Polski

Piotr Jawor

Piotr Jawor

Hokejowy GKS Katowice rozpoczyna dziś rywalizację w turnieju finałowym Pucharu Kontynentalnego w brytyjskim Nottingham. Przed rozpoczęciem organizatorzy zaliczyli jednak wielką wpadkę z prezentacją polskiej flagi.

Tłum kibiców ubranych w żółto-czarne barwy energicznie dopinguje swoją drużynę, trzymając szaliki klubowe i unosząc ręce. W tle widoczne są cztery flagi państw: Danii, Wielkiej Brytanii, Kazachstanu i Łotwy.
Kibice GKS-u Katowice w Nottingham zostali niemile zaskoczeniPiotr JaworNewspix.pl

Rozgrywki Pucharu Kontynentalnego to drugie najważniejsze w kolejności turnieje w europejskim hokeju klubowym. W tym sezonie Polskę reprezentuje w nich wicemistrz kraju - GKS Katowice (mistrz GKS Tychy występował w Lidze Mistrzów).

Katowiczanie w Nottingham w komplecie zameldowali się we wtorek, ale na lodowisku czekała na nich niemiła niespodzianka. Za jedną z bramek tradycyjnie wywieszane są bowiem flagi państw, z których pochodzą rywalizujące zespoły, ale okazało się, że flaga Polski zawieszona jest nie tak, jak powinna.

Hokeiści trenują na lodowisku, ubrani w sportowe stroje i łyżwy, każdy z kijem do hokeja, jeden z zawodników wyróżnia się zieloną bluzą. W tle widać arenę z pustymi trybunami oraz wywieszone flagi kilku krajów.
Błędnie zawieszona polska flaga podczas treningu GKS-u Katowice w Nottingham / zrzut z facebooka HC GKS KatowicePUSTE

W układzie pionowym kolor biały polskiej flagi powinien znajdować się po lewej stronie, tymczasem organizatorzy turnieju umiejscowili tam kolor czerwony, a biały znalazł się po stronie prawej. W tej sytuacji nie ma żadnych wątpliwości, że organizatorzy zaliczyli wielką wpadkę.

W pionowym układzie biały pas musi być po lewej stronie (patrząc od frontu). Odwrotne zawieszenie jest błędem!
wyjaśnia Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Brytyjczycy zdążyli się jednak zreflektować i podczas pierwszego dnia turnieju, w trakcie meczu gospodarzy Nottingham Panthers z łotewskim HK Mogo (4:0), polska flaga wywieszona była już poprawnie.

GKS Katowice dziś zaczyna walkę w Pucharze Kontynentalnym

Zgodnie z nowymi zasadami, turniej finałowy Pucharu Kontynentalnego został rozszerzony do sześciu zespołów (zamiast czterech), które podzielono na dwie grupy. Wicemistrzowie Polski znaleźli się w grupie niebieskiej, do której trafiły również zespoły HK Mogo i Nottingham Panters. GKS Katowice pierwsze spotkanie rozegra dziś, a przeciwnikami hokeistów trenera Jacka Płachty będą Łotysze (godz. 20).

Z kolei w grupie czerwonej rywalizować będą: Ducs d'Angers (Francja), HC Torpedo (Kazachstan) oraz Herning Blue Fox (Dania).

