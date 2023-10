Odebrali jej obywatelstwo z powodu Rosjan. Podała do sądu prezydenta

Margarita Drobiazko to brązowa medalistka mistrzostw świata i dwukrotna brązowa medalistka mistrzostw Europy par sportowych. Sukcesy osiągała w parze ze swoim partnerem Povilasem Vanagasem . Choć urodziła się w Moskwie, a dzieciństwo spędziła w Magadanie, to po rozpadzie Związku Radzieckiego postanowiła reprezentować Litwę. I to w barwach tego kraju zdobywała medale.

Straciła obywatelstwo, podała prezydenta do sądu!

Skandal związany z Margaritą Drobiazko obiegł praktycznie całą Europę. Decyzja o tym, by za kontakty z Rosjanami odebrać jej obywatelstwo nie ma precedensu i dlatego o łyżwiarce stało się głośno. Sama zainteresowana nie ma sobie jednak nic do zarzucenia i przeszła do kontrataku, obwiniając władze Litwy o to, że ograniczają jej wolność. Najpierw wystosowała mocne oświadczenie i stawiała poważne zarzuty prezydentowi Litwy.