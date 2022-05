Norweski sportowiec zaatakowany przez Rosjan. Padły mocne słowa

W ogóle nie chcą widzieć, co się dzieje. Widzą tylko swoją propagandę, a nie drugą stronę. Trudno ich za to winić, bo żyją w swojej rzeczywistości. Weronika podziękowała Putinowi za to, że włożył tyle wysiłku w igrzyska olimpijskie dla sportowców, w przeciwieństwie do innych krajów. Ludzie na ogół są wdzięczni, gdy otrzymują pomoc

- tak Żurowa skomentowała zachowanie Stiepanowej w rozmowie z "Metaratings".