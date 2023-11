Noriaki Kasai ma niesamowity plan. On naprawdę chce to zrobić w wieku 51 lat

Na koniec kariery Kasaiego się nie zanosi, choć wspomniane występy w Sapporo były dla niego pierwszymi od trzech lat w Pucharze Świata - weteran jest już poza pierwszą reprezentacją. W lokalnych zawodach w Japonii skacze jednak regularnie i ostatnio potrafił błysnąć, bo zajął czwarte miejsce w mocno obsadzonych mistrzostwach kraju. Na powrót do głównej kadry to nie wystarczyło, ale Kasai mimo to się nie zniechęca. Co więcej, ma już jasny plan na najbliższą zimę.