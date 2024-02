Niewiarygodna historia w Krynicy-Zdroju. Walczyła o sukces ze złamaną ręką

To jest naprawdę niesamowita historia. We wtorek Austriaczka Sabine Schoeffmann doznała paskudnej kontuzji, w środę przeszła operację w Grazu, a w sobotę rano stanęła na starcie Pucharu Świata w snowboardowym slalomie gigancie równoległym w Krynicy-Zdroju i do tego występowała z powodzeniem.