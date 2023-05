Niesamowita wiadomość! Adam Małysz potwierdza, selekcjoner kadry reaguje

Adam Małysz o historycznym PŚ w snowboardzie w Polsce

"Dla Polski i Grupy PKL to bardzo ważny i historyczny moment oraz ogromne wyróżnienie. To także szansa, by pokazać się z jak najlepszej strony w gronie najlepszych ośrodków zimowych, w których organizowane są wydarzenia rangi Pucharu Świata. Mamy coraz lepszych zawodników, co już udowodnili reprezentanci Polski. Teraz pora pokazać, że również pod względem organizacyjnym możemy śmiało konkurować z innymi" - stwierdził Daniel Pitrus, prezes Grupy PKL.