Niesamowita passa Polki. Straciła opaskę, ale ma największe złoto. "To jest gra"

W piątek Andżelika Wójcik była czwarta na 500 metrów w zawodach Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim w Tomaszowie Mazowieckim, ale w niedzielę wskoczyła już na podium.

W ostatniej parze tych zawodów jechała razem z Amerykanką Erin Jackson. Stawką było prowadzenie w klasyfikacji generalnej PŚ na 500 m. Tylko wygrana z mistrzynią olimpijską pozwalała Wójcik dalej zasiadać w fotelu liderki. Polka przegrała, ale za to była trzecia w zawodach. Reklama

Andżelika Wójcik: jestem niesamowicie zaskoczona

Dla naszej panczenistki to już siódme podium w karierze na 500 m. Do tego dochodzą też kolejne w sprincie drużynowym. Zresztą w tej konkurencji Polki odniosły historyczne zwycięstwo, bo pierwsze w Tomaszowie Mazowieckim i zapewniły sobie wygraną w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Liczysz medale z Pucharu Świata?

- Nie. Nawet nie wiem, ile w sumie ich mam. Ale każdy cieszy. Ten wywalczony na 500 metrów sprawia, że wiem, iż ciągle startuję na bardzo wysokim poziomie. Oczywiście ubolewam trochę nad tym, że straciłam opaskę liderki Pucharu Świata, ale dzięki temu mam o co walczyć w ostatnich zawodach Pucharu Świata w Heerenveen (28 lutego - 2 marca - przyp. TK).



Nie będę się krzywiła na żaden inny kolor medalu. Owszem, złoto jest najpiękniejsze, ale to jest gra. Bawię się tym. Cieszę się przede wszystkim z tego, że jestem zdrowa, bo tego zdrowia brakowało przez ostatnie sezony. To jest dla mnie największe złoto ~ Andżelika Wójcik

W sobotę zapewniałaś, że powalczysz w Tomaszowie Mazowieckim o podium. Dotrzymałaś słowa.

- Jestem niesamowicie zaskoczona tym, że jestem w takiej formie mentalnej i fizycznej. To były naprawdę trzy dni intensywnych startów, a ja wstaję rano i mam bardzo wysoką dyspozycję. Jestem wyspana i wypoczęta. To odczucie wewnętrzne dawało mi tę pewność, że podium może być. Reklama

Podtrzymałaś świetną serię, bo to kolejny weekend z podium. Przed sezonem myślałaś o czymś takim?

- Nie. To niesamowite, ale ja jestem gotowa na najwyższych obrotach na każde zawody. Z każdego Pucharu Świata przywożę przynajmniej jeden krążek. Jestem tym zaskoczona. Wykonaliśmy z trenerem bardzo ciężką pracę tego lata i to procentuje.



Wciąż czekasz na pierwsze indywidualne zwycięstwo w tym sezonie.

- Ale to mi nie przeszkadza. Nie będę się krzywiła na żaden inny kolor medalu. Owszem, złoto jest najpiękniejsze, ale to jest gra. Bawię się tym. Cieszę się przede wszystkim z tego, że jestem zdrowa, bo tego zdrowia brakowało przez ostatnie sezony. To jest dla mnie największe złoto.



Potęgą stajecie się w sprincie drużynowym. Wygrałyście klasyfikację generalną Pucharu Świata i wywalczyłyście pierwsze złoto w Tomaszowie Mazowieckim.

- To prawda. Widziałam w tej drużynie potencjał od samego początku, odkąd startujemy, czyli od czasów juniorskich. To pierwsze złoto zapamiętam na długo, bo to były wielkie emocje. Nie będę tego ukrywała, że Polska stoi sprintem. Rośniemy w siłę z sezonu na sezon. Dla naszego całego łyżwiarstwa to jest sezon życia. To będzie dla nas koło napędowe na sezon igrzyskowy. Wielka szkoda, że nie ma drużyny sprinterskiej w programie igrzysk. Bardzo ubolewam, bo być może miałybyśmy medal igrzysk w tej konkurencji.

Kiedy odbierałaś statuetkę za triumf w sprincie drużynowym, to już wizualizowałaś sobie to, jak to będzie za tydzień w Heerenveen?

- Tak. Chciałabym wygrać Puchar Świata. Może w końcu los się do mnie uśmiechnie z losowanie torów.



Kibice tłumnie stawili się w Tomaszowie Mazowieckim. W niedzielę sprzedane zostały wszystkie bilety. Wielu kibiców przyszło właśnie dla ciebie.

- Bardzo mnie to cieszy. Może nie skupiam się na tym na co dzień, ale czuję wewnętrzne powołanie, żeby robić wszystko, by o łyżwiarstwie szybkim w Polsce było głośno. To jest niesamowity sport. Cieszy mnie to, że jest przed kim startować. Igrzyska bez publiczności były naprawdę bardzo trudne.



W Tomaszowie Mazowieckim - rozmawiał Tomasz Kalemba, Interia Sport

Andżelika Wójcik / Grzegorz Michałowski / PAP

