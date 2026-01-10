Nieprawdopodobne! Złoto i srebro dla Polek w jednej konkurencji, rywalki "na deskach"
Kaja Ziomek-Nogal wywalczyła złoty, a Andżelika Wójcik srebrny medal w drugiej dzisiejszego dnia konkurencji mistrzostw Europy - w wyścigu na 500 metrów kobiet. Emocje w Arenie Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim były olbrzymie do samego końca, bo obie reprezentantki Polski wystąpiły w ostatniej parze, bezpośrednio rywalizując o jak najlepszy czas.
Publiczność na starcie rywalizacji obu Polek wstrzymała oddech, a po chwili, gdy rozległ się sygnał startu, rozpoczął się niesamowity doping. I poniósł zarówno Kaję Ziomek-Nogal, jak również Andżelikę Wójcik.
Podwójnie złota Kaja Ziomek-Nogal. Dominacja Polaków
Nasze reprezentantki walczyły fenomenalnie, ale końcówka, zwłaszcza ostatnia prosta, należała już do 28-letniej lubinianki, która wczoraj z koleżankami z drużyny sprinterskiej wywalczyła także złoty medal. Na linię mety wpadła z czasem 37.791, który pozwolił jej w imponującym stylu przedrzeć się na pierwsze miejsce.
Wyścig był tak znakomity, że pomimo przegranej, również czas Wójcik wystarczył do bardzo wysokiego miejsca. Ze stratą +0.48 druga z naszych olimpijek wyszarpała srebrny medal. Podium uzupełniła Holenderka Isabel Grevelt (+0.58).
W dorobku polskiej reprezentacji, na półmetku imprezy, jest już pięć medali. Cztery złote i jeden srebrny!
Więcej wkrótce...