Nieprawdopodobne! Złoto i srebro dla Polek w jednej konkurencji, rywalki "na deskach"

Kaja Ziomek-Nogal wywalczyła złoty, a Andżelika Wójcik srebrny medal w drugiej dzisiejszego dnia konkurencji mistrzostw Europy - w wyścigu na 500 metrów kobiet. Emocje w Arenie Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim były olbrzymie do samego końca, bo obie reprezentantki Polski wystąpiły w ostatniej parze, bezpośrednio rywalizując o jak najlepszy czas.

Publiczność na starcie rywalizacji obu Polek wstrzymała oddech, a po chwili, gdy rozległ się sygnał startu, rozpoczął się niesamowity doping. I poniósł zarówno Kaję Ziomek-Nogal, jak również Andżelikę Wójcik.

Podwójnie złota Kaja Ziomek-Nogal. Dominacja Polaków

Nasze reprezentantki walczyły fenomenalnie, ale końcówka, zwłaszcza ostatnia prosta, należała już do 28-letniej lubinianki, która wczoraj z koleżankami z drużyny sprinterskiej wywalczyła także złoty medal. Na linię mety wpadła z czasem 37.791, który pozwolił jej w imponującym stylu przedrzeć się na pierwsze miejsce.

    Wyścig był tak znakomity, że pomimo przegranej, również czas Wójcik wystarczył do bardzo wysokiego miejsca. Ze stratą +0.48 druga z naszych olimpijek wyszarpała srebrny medal. Podium uzupełniła Holenderka Isabel Grevelt (+0.58).

    W dorobku polskiej reprezentacji, na półmetku imprezy, jest już pięć medali. Cztery złote i jeden srebrny!

    Więcej wkrótce...

    Andżelika Wójcik

