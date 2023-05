Niemiecka legenda stanęła po stronie Rosjan. Ogromne kontrowersje w Berlinie

Katarinę Witt nazywano "najpiękniejszą twarzą komunizmu" i "seksem na lodzie". Kiedy zgodziła się nago zapozować do "Playboya", pismo z jej zdjęciami rozeszło się błyskawicznie, a lepszy wynik sprzedażowy w historii zanotowała tylko Marylin Monroe. Była przy tym znakomitym sportowcem i jedną z najlepszych łyżwiarek w dziejach, mającą swoich fanów, co było rzadkością, po obu stronach "żelaznej kurtyny". Wywodząca się z NRD Katarina Witt odnosiła sukcesy, przełamywała bariery, łamała serca i wywoływała skandale. Po zakończeniu kariery sportowej nie zniknęła z życia publicznego i nadal udziela się w niemieckim sporcie . Ostatnio jednak wzbudziła ogromne kontrowersje swoimi prorosyjskimi wypowiedziami.

"Czemu winni są niepełnosprawni Rosjanie i Białorusini?"

Witt jest ambasadorką odbywających się w czerwcu w Berlinie Światowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych. I właśnie w związku z tym w rozmowie z "Welt am Sonntag" przyznała, że stoi po stronie Thomasa Bacha, przewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i jest za tym, by przywrócić Rosjan do światowego sportu. Również podczas imprezy, która niebawem rozpocznie się z w stolicy Niemiec.

- To okropne, że rosyjscy podżegacze wojenni najechali Ukrainę , ale jeśli nasza więź nie będzie oparta na zwyczajnych, ludzkich postawach, to obawiam się powstania nowych murów w naszych umysłach - dodawała była łyżwiarka.

Przypomniała również swoje doświadczenie z czasu startów w barwach NRD , kiedy wraz z innymi reprezentantami komunistycznego świata spotykała się ze sportowcami z drugiej strony "żelaznej kurtyny" i wspólnie narzekali na to, że politycy nazbyt wtrącają się do świata sportu.

Oskarżenia o współpracę ze Stasi

Media i publiczność szalały, bo chociaż Witt nie była agentką, to jednak jej słowa, że jest wdzięczna NRD za to, co osiągnęła, budziły wielkie kontrowersje. Łyżwiarka stwierdziła nawet, że gdyby urodziła się w USA, to jej rodziców raczej nie byłoby stać, żeby uprawiała sport. A w NRD wszystko zapewniło jej państwo. Próbowała utajnić swoje akta, ale na niewiele się to zdało. - Czułam się dwukrotnie osądzona. Najpierw w NRD założono mi akta, a teraz już w wolnych Niemczech ludzie wydają na mnie wyrok - żaliła się łyżwiarka.