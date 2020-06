Niedźwiedzki: w lipcu pierwsze wspólne zgrupowanie wszystkich kadr łyżwiarskich

Dyrektor sportowy związku Konrad Niedźwiedzki poinformował, że poszczególne grupy reprezentantów Polski w łyżwiarstwie szybkim kończą czerwcowe zgrupowania, a pierwszy wspólny obóz wszystkich kadr narodowych rozpocznie się 5 lipca w Tomaszowie Mazowieckim.

W czasie pandemii koronawirusa biało-czerwoni trenują w kraju. Właśnie dobiegają końca zgrupowania kobiet w Zakopanem i mężczyzn w Zieleńcu, a także kadry short tracku w Gdańsku, gdzie wcześniej ćwiczyli także sprinterzy z toru długiego.

"Plany na czerwiec były inne, przewidywaliśmy też obozy zagraniczne, ale koronawirus wymusił zmiany w przygotowaniach do nowego sezonu. Wszyscy trenują w kraju, mają dobre warunki, a już wkrótce wszyscy - seniorzy, młodzieżowcy i juniorzy - z toru długiego i krótkiego spotkają się na pierwszym wspólnym zgrupowaniu. Początek 5 lipca w tomaszowskiej arenie" - powiedział PAP Niedźwiedzki.

W Zieleńcu trenują Marcin Bachanek, Dawid Burzykowski, Szymon Palka, Jan Świątek, Artur Janicki i Jakub Piotrowski, w Zakopanem kończą zgrupowanie panczenistki, na czele z medalistką olimpijską i mistrzostw świata Natalią Czerwonką, zaś w Gdańsku dobiega końca obóz ekipy short tracku, której liderką jest Natalia Maliszewska, wicemistrzyni świata i mistrzyni Europy na 500 m.

"W Centralnym Ośrodku Sportu w stolicy polskich Tatr nie ma tylko Karoliny Gąseckiej, która kilka tygodni temu poddała się zabiegowi artroskopii kolana. Rehabilitacja przebiega zgodnie z planem i wkrótce rozpocznie treningi z całą kadrą" - dodał dyrektor sportowy PZŁS.

Nowy sezon PŚ rozpocznie się w dniach 13-15 listopada w Tomaszowie Mazowieckim. Kolejne zawody odbędą się tydzień później w norweskim Stavanger, zaś w grudniu rywalizacja zaplanowana jest w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.





