Nie jeden, a trzy medale dla Polski. Wielki dzień Polaków w Inzell tuż przed igrzyskami

Nie tylko Damian Żurek, ale także i Kaja Ziomek-Nogal i Marek Kania - polscy panczeniści zabłysnęli przed igrzyskami olimpijskimi, które już niebawem rozpoczną się we Włoszech. Na chwilę przed najważniejszą imprezą czterolecia Polacy spisali się na medal, a nawet kilka medali. Podczas Pucharu Świata w Inzell potrafili zachwycać przy najbardziej wymagających przeciwnikach.

Damian Żurek i inni reprezentanci Polski z kolejnymi sukcesami w Inzell
Damian Żurek i inni reprezentanci Polski z kolejnymi sukcesami w Inzell
To był wielki dzień dla Biało-Czerwonych podczas Pucharu Świata w Inzell. Na dystansie 500 metrów zwyciężyli zarówno Kaja Ziomek-Nogal, jak i Damian Żurek, a trzecie miejsce w tym samym biegu co podwójny już polski triumfator zajął Marek Kania.

Damian Żurek pierwszy, a Marek Kania trzeci w Inzell

Damian Żurek znów to zrobił i po raz kolejny pokonał wielkiego Jordana Stolza. To jego drugie złoto w Inzell - pierwsze zdobył w piątek, również na dystansie 500 metrów. Niedzielny start miał być kolejnym ważnym sprawdzianem przed igrzyskami i był on jeszcze bardziej obiecujący, niż można było się spodziewać.

Prócz Żurka, który pobił kolejny rekord toru (34.06 s), świetnie spisał się Marek Kania. Polski panczenista wyprzedził Jenninga de Boo, pięciokrotnego mistrza świata i skończył niedzielny start na trzecim miejscu (34.29 s).

Kaja Ziomek-Nogal zaskoczyła

Świetny start zanotowała również Kaja Ziomek-Nogal. Polska nadzieja medalowa wystartowała na 500 metrów i okazała się wyraźnie szybsza od swoich rywalek, osiągając czas 37.25 s. Choć na starcie nie stanęła m.in. Femke Kok, to wciąż Polka pokazała się ze znakomitej strony i z pewnością myśli o medalu wywalczonym na włoskich torach.

Zawody w Inzell kończą się dla Polaków bardzo pomyślnie. Damian Żurek zdobył dwa złota na 500 metrów i srebro na 1000 metrów, z dwoma medalami, brązem i złotem na 500 metrów wraca Kaja Ziomek-Nogal, a do worka swoje dołożył również Marek Kania. Pozostaje czekać na występy łyżwiarzy podczas igrzysk i trzymać za nich kciuki, bo już teraz prezentują olimpijską formę.

