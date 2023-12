Po azjatyckim tournée mamy pierwsze odpowiedzi, co do formy i możliwości biało-czerwonych w tym sezonie. W Obihiro i Pekinie przynależność do światowej czołówki sprinterów potwierdzili Marek Kania, Piotr Michalski czy Damian Żurek, którego od medalu na 500 metrów w Chinach dzieliły raptem 0,03 sek. Swój pierwszy w tym sezonie pucharowy krążek zdobył tydzień wcześniej w Japonii, sięgając wspólnie z Karoliną Bosiek po srebro w rywalizacji sztafet mieszanych. Z kolei drugi polski medal w Kraju Kwitnącej Wiśni zdobyły nasze sprinterki. Biało-Czerwone w składzie: Andżelika Wójcik, Iga Wojtasik i Karolina Bosiek były trzecie w sprincie drużynowym. W Skandynawii staną do walki o następne podium w tej konkurencji.