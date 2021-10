Finał musiał być rozgrywany dwa razy. Za pierwszym najpierw na łuku przewróciła się startująca z wewnętrznego toru i prowadząca od startu Maliszewska, a za chwilę upadająca Włoszka Martina Valcepina ściągnęła do parteru dwie inne rywalki. Na torze została tylko inna zawodniczka z Italii, Arianna Fontana, i sędziowie nakazali powtórkę, dopuszczając do niej wszystkie 5 uczestniczek finału.

Maliszewska podczas upadku doznała kontuzji nosa i w przerwie została opatrzona przez polski sztab.



Za drugim razem 26-letnia Polka znów wykorzystała dobre ustawienie, ponownie objęła prowadzenie i do końca nie dała się już wyprzedzić, choć tuż przed metą została nieco wytrącona z rytmu przez atakujące rywalki. Maliszewska wygrała w czasie 43.226; druga finiszowała Fontana 43.314, trzecia była Koreanka Choi Minjeong 43.410.

Reklama

Trzeci triumf Natalii Maliszewskiej w Pucharze Świata

To trzecia wygrana Natalii Maliszewskiej w zawodach Pucharu Świata; poprzednie dwa triumfy także odniosła na swym koronnym dystansie 500 metrów, obydwa w listopadzie 2018 roku - w Calgary i Salt Lake City. W sumie Polka po raz 11. stanęła na podium pucharowych zawodów.

Wcześniej w Pekinie Polka pewnie wygrała ćwierćfinał (w czasie 42.659) oraz półfinał (42.494), pewnie prowadząc od początku do końca obu wyścigów. Zwycięstwo w Pekinie praktycznie oznacza niemal pewną kwalifikację olimpijską dla mistrzyni Europy z 2019 roku.

W tym roku zamiast sześciu zawodów Pucharu Świata na krótkim torze zostaną rozegrane cztery, które będą jednocześnie kwalifikacjami do najważniejszej imprezy w tym roku - Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, które zaczynają się 5 lutego. Każde miejsce w "top 26" daje szanse na kwalifikacje olimpijską - pod uwagę brane są trzy z czterech najlepszych startów na danym dystansie.

W ćwierćfinale odpadły dwie inne Polki - Patrycja Maliszewska zajęła ostatnie 5. miejsce w pierwszym wyścigu, a Nikola Mazur była czwarta w trzecim biegu.

W czwartek Natalia Maliszewska w obu swoich biegach kwalifikacyjnych dwukrotnie poprawiała rekord Polski. W pierwszym wyścigu zawodniczka Juvenii minęła linię mety z czasem 42.475, a w kolejnym przejechała najkrótszy dystans szybciej o 0,098 i obecnie wynosi on 42.377.

Puchar Świata w short tracku. Polki w finale B w Pekinie

W sobotnim półfinale rywalizacji sztafet Polki zajęły przedostatnie 4. miejsce w swojej serii - po dyskwalifikacji Francuzek i wystąpią w niedzielnym finale B.

W piątkowym ćwierćfinale Natalia Maliszewska, Nikola Mazura, Kamila Stormowska i Gabriela Topolska z czasem 4.09.603 ustanowiły nowy rekord Polski. Polki w swoim wyścigu były trzecie za sztafetami Stanów Zjednoczonych i Kanady, tracąc do nich odpowiednio 0.287 i 0.058 sekundy. Decyzją sędziów Polkom przyznano awans, a żółtą kartką ukarane zostały Białorusinki.

Maryna Gąsienica-Daniel wypadła z trasy w Soelden



W półfinale rywalizacji 1500 metrów zdyskwalifikowany został reprezentujący Polskę Francuz Diane Sellier.

Kolejne zawody Pucharu Świata w short tracku odbędą się w japońskiej Nagoi (finały 28-31 października).

TM





Zdjęcie Natalia Maliszewska pojedzie w finale Pucharu Świata w Pekinie / FOT. ZUMA/NEWSPIX.PL / Newspix