Najlepszy Polak w historii wrócił do sportu. To dla niego czas próby

Zbigniew Bródka karierę sportową zakończył w 2022 roku po zimowych igrzyskach olimpijskich w Pekinie , które nie były dla niego specjalnie udane. Wtedy wracał do sportu po tym, jak zawiesił karierę.

40-latek to wybita postać polskich sportów zimowych. To nasz jedyny mistrz olimpijski w łyżwiarstwie szybkim . W Soczi (2014) wygrał rywalizację na 1500 metrów . Tam - razem z kolegami - sięgnął też po brązowy medal w wyścigu drużynowym. Jest zatem multimedalistą olimpijskim.

Bartosz Pisarek: Cieszymy się, że to łyżwiarstwo szybkie jest liderem, jeśli chodzi o sporty zimowe. WIDEO

Zbigniew Bródka został trenerem w kadrze

Bródka przez lata łączył uprawianie sportu z pracą zawodowego strażaka . Po zakończeniu kariery poświęcił się już tylko temu drugiemu zajęciu, ale niedawno znowu wrócił do łyżew.

To jest dla mnie próba. Chcę sprawdzić, jak wygląda praca trenerska i w ogóle łyżwy od drugiej strony. Mam kwalifikacje trenerskie, bo papiery zrobiłem już kilkanaście lat temu, a teraz przyszedł czas, by sprawdzić się w praktyce

40-latek bierze udział w programie ministerstwa sportu i turystyki "Super Trener" . Program skierowany jest do byłych członków kadr narodowych - medalistów międzynarodowych imprez mistrzowskich lub Pucharu Świata i umożliwia im podjęcie pracy zawodowej w polskich związkach sportowych w charakterze: asystenta trenera głównego kadry narodowej, asystenta sekretarza generalnego, dyrektora biura, kierownika wyszkolenia, dyrektora sportowego, a także zdobywanie wiedzy oraz nabywanie i doskonalenie umiejętności w zakresie szkolenia zawodników kadry narodowej lub zarządzania polskim związkiem sportowym.

- To program, który umożliwia łączenie normalnej pracy z pracą trenerską. Dzięki temu mogę spróbować swoich sił w roli trenera i zobaczyć, jak wygląda łyżwiarstwo od drugiej strony. Mam też sporo doświadczenia jako zawodnik i mogę je przekazać młodym panczenistom. Dla mnie to fajna przygoda. Gdyby nie ten program, to na tym etapie mojego życia, na pewno bym się nie zdecydował na pracę w roli szkoleniowca - przyznał Bródka.