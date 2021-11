Na torze w Polsce początek walki o igrzyska

Już po raz trzeci tomaszowska Arena Lodowa będzie miejscem zmagań najlepszych łyżwiarzy szybkich w Pucharze Świata. W tym roku zawody nad Wisłą otworzą sezon, którego najważniejszą imprezą będą igrzyska olimpijskie w Pekinie.

"Puchar Świata w Tomaszowie Mazowieckim co najmniej z kilku względów zapowiada się bardzo ciekawie. To inauguracja tegorocznego cyklu PŚ, który będzie również kwalifikacjami do igrzysk. Przepustkę do Pekinu będzie można uzyskać na podstawie wyników - punktów oraz czasów - z czterech zawodów PŚ, które odbędą się jeszcze w tym roku" - powiedział dyrektor sportowy Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego Konrad Niedźwiedzki.

Przed polską publicznością wystartuje cała światowa czołówka panczenów. W sumie do rywalizacji przystąpi rekordowa liczba blisko 300 łyżwiarzy z 35 reprezentacji. Wśród nich będzie 20 Polaków. Jak przyznał Niedźwiedzki, celem reprezentantów kraju będzie uzyskanie co najmniej dziesięciu kwalifikacji do Pekinu.

"To od lat nasza najliczniejsza ekipa i wierzę, że łyżwiarze wykorzystają swoją szansę. Kluczowe zawody odbędą się w grudniu w Salt Lake City i Calgary, ale ważne jest, by dobrze zacząć, bo kilka rzeczy można załatwić sobie już w pierwszym Pucharze Świata. Mam na myśli choćby bieg masowy, w którym do wywalczenia kwalifikacji do Pekinu może wystarczy dobra jazda w finale" - zaznaczył.

To szansa m.in. dla wracającego po dwóch latach do kadry Zbigniewa Bródki, który w tej konkurencji zdobył niedawno tytuł mistrza Polski oraz Karoliny Bosiek, czy Natalii Jabrzyk.

Zdaniem dyrektora PZŁS z dobrej strony powinni zaprezentować się też sprinterzy, wśród których liderami są: Piotr Michalski, Andżelika Wójcik i Kaja Ziomek. "Czekam też na dobrą jazdę reprezentacji kobiet, która pierwszą część sezonu potraktowała treningowo, a teraz się +rozkręca+" - dodał.

Dużym wyzwaniem dla gospodarzy imprezy jest organizacja zawodów w dobie pandemii. Jak jednak zapewnił Niedźwiedzki, udało się spełnić wszystkie wymogi międzynarodowej federacji odnośnie zachowania bezpieczeństwa sanitarnego.

"Kłopoty związane z koronawirusem dotknęły kadrę Japonii, w której pozytywne przypadki zakażania podczas treningów w Inzell wykryto u 10 członków ekipy, w tym czterech zawodników. Te osoby oczywiście nie przyjechały do Polski i przebywają na kwarantannie w Niemczech, a pozostałe zostały przetestowane. Wyniki badań były negatywne w związku z czym mogą wystartować w Arenie Lodowej" - wyjaśnił.

Ze względu na ograniczenia pandemiczne, na trybunach będzie mogło być zajętych 75 procent miejsc dostępnych w hali. To oznacza, że każdego dnia zmagania łyżwiarzy będzie mogło obejrzeć ok. 1,5-tysiąca kibiców.

Oficjalne rozpoczęcie imprezy zaplanowano w czwartek wieczorem w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale, gdzie zostali zakwaterowani uczestnicy zawodów. Rywalizacja w Arenie Lodowej rozpocznie się w piątek i potrwa do niedzieli (grupa A - od godz. 16 w piątek oraz od 14.30 w sobotę i niedzielę; grupa B - przed południem).

Kolejne zawody PŚ zaplanowano w Stavanger (19-21 listopada), a następne w Salt Lake City (3-5 grudnia), Calgary (10-12 grudnia) oraz finał w Heerenveen (11-13 marca). Igrzyska w Pekinie odbędą się w dniach 4-20 lutego 2022 r.

Program PŚ w Tomaszowie Mazowieckim

piątek

kobiety - 500 i 3000 m, mężczyźni - 500 i 5000 m

sobota

kobiety - 500 i 1000 m, bieg drużynowy, mężczyźni - 1500 m, bieg ze startu wspólnego

niedziela

kobiety - 1500 m, bieg ze startu wspólnego, mężczyźni - 500 i 1000 m, bieg drużynowy

Bartłomiej Pawlak