Od piątku do niedzieli w holenderskim Tilburgu trwały mistrzostwa Europy w short tracku. Polscy kibice mieli spore nadzieje na kilka medali. Niedziela rozpoczęła się bardzo dobrze dla naszych reprezentantów, bowiem nasza sztafeta mieszana wywalczyła srebrne krążki.

Chwilę później o medal walczyła Natalia Maliszewska, ale zakończyła finał na 5. miejscu. To jednak nie była ostatnia szansa medalowa. Na zakończenie mistrzostw odbyła się męska sztafeta. Na linii startu obok Polaków w składzie Michał Niewiński, Felix Pigeon, Diane Sellier oraz Łukasz Kuczyński, stanęli Włosi, Holendrzy i Węgrzy. Warto podkreślić, że w finale Sellier zastąpił Neithana Thomasa, który startował w ćwierćfinale i półfinale.

ME w short tracku. Polska sztafeta z brązowym medalem

"Biało - czerwoni" bronili w Tilburgu wicemistrzostwa Europy wywalczonego przed rokiem. Tym razem musieli uznać wyższość Włochów i Holendrów, którzy stoczyli ostrą walkę o złoto.

Polacy dojechali na trzeciej pozycji i sięgnęli po brązowe krążki.

Wyniki:

Włochy - 6:47.871 Holandia - 6:48.185 Polska - 6:51.085 Węgry 6:53.321

