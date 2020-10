MŚJ w narciarstwie klasycznym. Wciąż nie wiadomo, kto gospodarzem w 2021 roku

Wciąż nie wiadomo, gdzie w 2021 roku odbędą się mistrzostwa świata juniorów w narciarstwie klasycznym. Międzynarodowa federacja (FIS) początkowo informowała, że Zakopane zostanie zastąpione przez Lahti i Pragelato, ale włoską lokalizację podano błędnie.

Zarząd Polskiego Związku Narciarskiego podjął decyzję o odwołaniu mistrzostw w 2021 roku, bo w Polsce nie można obecnie organizować imprez większych niż na 250 osób. Nic nie wskazuje również na to, że koronawirus w najbliższych miesiącach ustąpi.

FIS z powodu pandemii postanowił rozbić mistrzostwa na dwie lokalizacje. W Lahti zaplanowano skoki i kombinację narciarską, a w Pregalato biegi. Następnie federacja przeprosiła za błędne podanie włoskiego miasta i poinformowała, że dokładne informacje zostaną udostępnione w późniejszym terminie.



"Z tego co mi wiadomo, nawet Lahti nie jest jeszcze w tym momencie na sto procent pewne. Dla nas najważniejsze jest to, że Zakopane zorganizuje zawody w 2022 roku" - powiedział sekretarz generalny PZN Jan Winkiel.



Poprzednio zmagania zawodników do lat 23 Zakopane gościło w 2008 roku. Wówczas jednak odbyły się tam tylko skoki i kombinacja, a biegi we włoskim Malles Venosta.