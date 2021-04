Rywalizacja w mistrzostwach świata w curlingu mężczyzn w Calgary zostanie wznowiona w niedzielę - poinformowała międzynarodowa federacja. Imprezę przerwano w piątkowy wieczór czasu lokalnego po kilku pozytywnych wynikach testów pod kątem COVID-19 wśród uczestników.

Decyzję o wznowieniu zmagań zatwierdziły władze służby zdrowia prowincji Alberta.

W piątkowy wieczór okazało się, że zakażenie potwierdzono u trzech osób z ekip, które nie uczestniczyły w fazie play off MŚ. Nie miały one żadnych objawów choroby. Wówczas przerwano imprezę i zdecydowano o wdrożeniu protokołu medycznego. W sobotni ranek doszedł do tego jeszcze jeden pozytywny wynik testu, tym razem u zawodnika z drużyny biorącej udział w rywalizacji play off.

"Wszyscy gracze, trenerzy i oficjele, co do których uznano, że mieli bliski kontakt z zawodnikami umieszczonymi w tzw. bańce, zostali poddani badaniom w sobotni poranek i otrzymali wynik negatywny. Mimo negatywnego rezultatu gracz, który miał wcześniej pozytywny wynik i został poddany testowi potwierdzającemu - by upewnić się, czy był on prawdziwie pozytywny - nie będzie mógł uczestniczyć w pozostałej części mistrzostw ze względu na przepisy zdrowotne obowiązujące w Albercie" - zaznaczono w niedzielnym komunikacie.

W pierwszej kolejności w niedzielę odbędzie się mecz kwalifikacyjny między USA i Szwajcarią. Następnie zaplanowane są półfinały oraz pojedynek o brąz i finał.

Sześć najlepszych ekip tej imprezy zdobędzie kwalifikację na igrzyska w Pekinie. Polacy w niej nie startowali.