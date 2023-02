MŚ w Bakuriani. Rywalizacja drużynowa. Polski duet odpada w ćwierćfinale

Jako trzeci para w 1/8 finału do rywalizacji przystąpili Kwiatkowski i Król, którzy rywalizowali ze szwajcarską drużyną w składzie Gian Gasanova i Ladina Jenny. Kwiatkowski popełnił błąd w połowie przejazdu, jednak ostatecznie zdołał dogonić rywala i dojechał do mety jako pierwszy. Król świetnie wystartowała i wykorzystała błędy swojej rywalki, pieczętując awans Polaków do najlepszej ósemki.