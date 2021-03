​MP w short tracku. Trzy złota Anikieja, dwa Natalii Maliszewskiej w Gdańsku

Natalia Maliszewska wygrała w sobotę w Gdańsku rywalizację na 500 i 1500 metrów w mistrzostwach Polski w short tracku, podobnie jak jej klubowy kolega Rafał Anikiej (oboje Juvenia Białystok), który trzecie złoto dołożył w sztafecie mieszanej.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. MP w Short Tracku. Natalia Maliszewska zdobyła dwa złote medale. Wideo INTERIA.TV

Impreza w hali Olivia, w której uczestniczy 70 łyżwiarzy z siedmiu klubów, rozpoczęła się w piątek. Tego dnia odbyły się eliminacje, natomiast w sobotę rozdano medale na 500 i 1500 m kobiet oraz mężczyzn, a także w sztafetach mieszanych na 2000 m.



Najlepiej radzili sobie Natalia Maliszewska i Anikiej, którzy triumfowali indywidualnie na obu dystansach. Ten drugi wywalczył również złoty medal w sztafecie mieszanej, a razem z nim w pierwszym zespole Juvenii pojechali także Hanna Sokołowska, Patrycja Maliszewska i Karol Nieścier.



Druga była trzecia ekipa białostockiego klubu, w składzie której znalazła się Natalia Maliszewska.



"Szkoda sztafety mieszanej, bo nie wyszło nam tak, jak chcieliśmy, ale pamiętajmy, że mamy w składzie chłopaka, który niecałe dwa miesiące temu miał nogę w gipsie. To, że jest z nami i może startować, to już duży sukces. Cieszy natomiast, że udało mi się obronić tytuły mistrzowskie na 500 i 1500 m. Fajnie też, że możemy się ścigać i sprawdzać. Dziewczyny mówią, że ja ciągnę grupę, ale one też ciągną mnie. Rozwijają się i dzięki temu ja też się rozwijam, bo czuję, że mnie gonią. Nasza damska drużyna rośnie w siłę" - przyznała Natalia Maliszewska.



Dokończenie zawodów w niedzielę. Tego dnia rozstrzygnie się walka o medale na 1000 m kobiet i mężczyzn oraz w sztafetach na 3000 m kobiet i 5000 m mężczyzn. Rozegrane zostaną także tzw. Super Finały na 3000 m, w których weźmie udział osiem najlepszych zawodniczek i zawodników.



Wyniki:



kobiety



500 m

1. Natalia Maliszewska (Juvenia Białystok) 43,718

2. Nikola Mazur (Stoczniowiec Gdańsk) 43,828

3. Kamila Stormowska (Stoczniowiec Gdańsk) 44,064



1500 m

1. Natalia Maliszewska (Juvenia Białystok) 2.42,557

2. Magdalena Zych (AZS Politechnika Opolska) 2.44,253

3. Kamila Stormowska (Stoczniowiec Gdańsk) 2.44,257



mężczyźni



500 m

1. Rafał Anikiej (Juvenia Białystok) 41,976

2. Diane Sellier (Stoczniowiec Gdańsk) 41,998

3. Paweł Adamski (Juvenia Białystok) 43,111



1500 m

1. Rafał Anikiej (Juvenia Białystok) 2.28,171

2. Karol Nieścier (Juvenia Białystok) 2.29,270

3. Sebastian Hydzik (AZS Politechnika Opolska) 2.30,158



sztafeta MIX 2000 m

1. Juvenia I 2.47,541

2. Juvenia III 2.47,582

3. Stoczniowiec 2.48,471