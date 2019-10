MP w łyżwiarstwie szybkim. Złoto Natalii Czerwonki i Adriana Wielgata na koniec zmagań

Natalia Czerwonka i Adrian Wielgat zwyciężyli w wyścigach na 1500 m w mistrzostwach Polski w łyżwiarstwie szybkim na dystansach, które zakończyły się w niedzielę. O medale w zawodach otwierających sezon panczeniści rywalizowali od czwartku w Tomaszowie Mazowieckim.

Ostatniego dnia zmagań po swoje drugie złoto sięgnęła Czerwonka. W niedzielę najbardziej doświadczona i utytułowana z obecnych reprezentantek kraju podobnie jak przed rokiem okazała się bezkonkurencyjna na 1500 m. Triumfowała z czasem 1.59,03 i jako jedyna zeszła poniżej dwóch minut. Na drugiej pozycji została sklasyfikowana Karolina Bosiek z Pilicy Tomaszów Maz. - 2.00,64 a na trzeciej jej klubowa koleżanka Karolina Gąsecka - 2.04,06.

Mistrzyni kraju przyznała, że jest zadowolona z osiągniętego czasu. "To na pewno dobry prognostyk przed kolejnymi startami. Do biegu podeszłam na luzie. Wiedziałam, jak chcę przejechać ten bieg i był on dobry pod względem technicznym" - podsumowała 31-letnia łyżwiarka. Dodała, że zostaje w Tomaszowie Maz., gdzie będzie szlifować formę do występów w Pucharze Świata.

Wcześniej Czerwonka zwyciężyła na 1000 m i zdobyła srebrny medal na 3000 m.

W niedzielnej rywalizacji mężczyzn na 1500 m pod nieobecność złotego medalisty sprzed roku Zbigniewa Bródki z czasem 1.50,54 triumfował Wielgat. Za 26-letni łyżwiarzem Stoczniowca Gdańsk finiszował młodszy klubowy kolega Bródki Artur Janicki oraz Marcin Bachanek (Stoczniowiec Gdańsk).

Nowy mistrz kraju ocenił, że w sukcesie pomogła mu decyzja o zrezygnowaniu ze ścigania się na 10 km dzień wcześniej. Dodał jednak, że nie jest do końca zadowolony ze stylu jazdy i czasu.

"Do mistrzostw podchodziliśmy na lekkim zmęczeniu, bo dopiero co wróciliśmy ze zgrupowania i nie było czasu na regenerację. Teraz będzie trochę więcej przerwy, a potem zacznie się Puchar Świata. W tym cyklu na 1500 m będę startował w grupie A, do czego dążyłem" - tłumaczył Wielgat, który wcześniej zdobył brąz na 5000 m.

Zmagania w tomaszowskiej Arenie Lodowej zakończyły biegi ze startu wspólnego. Wśród kobiet zwyciężyła Gąsecka, a w męskiej stawce tytuł obronił Bachanek.

Dyrektor sportowy związku Konrad Niedźwiedzki oceniając zawody podkreślił, że stały one na wysokim poziomie. Dodał, że wartościowe wyniki osiągnęła m.in. Czerwonka oraz Piotr Michalski, który zdobył tytuły mistrza Polski na 500 i 1000 m.

"Teraz zawodnicy będą mieli kilka dni odpoczynku, a my ustalimy oficjalnie składy na pierwsze zawody Pucharu Świata i zaczynamy międzynarodową przygodę. Ogłosimy je na początku tygodnia" - zapowiedział były reprezentant Polski.

Pierwsze imprezy nowego cyklu Pucharu Świata odbędą się w Mińsku (15-17 listopada) i w Tomaszowie Maz. (22-24 listopada).

Wyniki 4. dnia MP:

kobiety

1500 m

1. Natalia Czerwonka (KS Arena Tomaszów Maz.) 1.59,03

2. Karolina Bosiek (KS Pilica Tomaszów Maz.) 2.00,64

3. Karolina Gąsecka (KS Pilica Tomaszów Maz.) 2.04,06

bieg ze startu wspólnego

1. Karolina Gąsecka (KS Pilica Tomaszów Maz.) 10.26,80

2. Olga Kaczmarek (AZS AWF Katowice) 10.27,10

3. Natalia Czerwonka (KS Arena Tomaszów Maz.) 10.27,40

mężczyźni

1500 m

1. Adrian Wielgat (Stoczniowiec Gdańsk) 1.50,54

2. Artur Janicki (UKS Błyskawica Domaniewice) 1.51,12

3. Marcin Bachanek (Stoczniowiec Gdańsk) 1.51,48

bieg ze startu wspólnego

1. Marcin Bachanek (Stoczniowiec Gdańsk) 8.09,28

2. Artur Janicki (UKS Błyskawica Domaniewice) 8.09,38



3. Jakub Piotrowski (KS Pilica Tomaszów Maz.) 8.09.51

Autor: Bartłomiej Pawlak