Kaja Ziomek (Cuprum Lubin) i Artur Nogal (Stoczniowiec Gdańsk) wywalczyli tytuły mistrzów Polski w łyżwiarskim wieloboju sprinterskim. Dwudniowa rywalizacja panczenistów na krytym torze w Tomaszowie Mazowieckim zakończyła się w poniedziałek.

Nogal zdetronizował Piotra Michalskiego (Górnik Sanok), który w rywalizacji na sprinterskich dystansach sięgał po złoto w dwóch ostatnich latach. Były mistrz kraju zrezygnował z uczestniczenia w drugim dniu zawodów.

W niedzielę i poniedziałek Nogal triumfował we wszystkich czterech wyścigach zaliczanych do klasyfikacji wieloboju. W obu startach na 500 m był szybszy od Michalskiego, Damiana Żurka (Pilica Tomaszów Maz.) i Marcina Bachanka (Stoczniowiec Gdańsk), a na 1000 m 29-letni sprinter Stoczniowca finiszował przed swoimi klubowymi kolegami - Bachankiem i Sebastianem Kłosińskim oraz Żurkiem.

"Jestem bardzo mile zaskoczony, że ta pierwsza część sezonu ułożyła się dla mnie tak dobrze i moja forma jest coraz lepsza. To wszystko złożyło się na to, że na tych zawodach mogłem zaprezentować swój wysoki poziom. Do każdego biegu podchodziłem bardzo skoncentrowany i do końca musiałem kontrolować moich rywali. To była też okazja do sprawdzenia sprzętu, bo razem z trenerem wprowadziliśmy kilka zmian po zawodach Pucharu Świata. To była zmiana na lepsze" - ocenił Nogal.

Dodał, że teraz będzie skupiał się na utrzymaniu dobrej dyspozycji przez dwa tygodnie, czyli do mistrzostw Europy, które rozpoczną się 10 stycznia.

Wicemistrzem kraju został Żurek, a na najniższym stopniu podium stanął Bachanek.

W rywalizacji kobiet bezkonkurencyjna na 500 m była Ziomek, która odebrała tytuł Karolinie Bosiek (Pilica Tomaszów Maz.). 22-letnia sprinterka Cuprum Lubin na najkrótszym dystansie triumfowała z bardzo dobrymi czasami - 38,91 i 38,85. Za rekordzistką kraju w niedzielę i poniedziałek ze sporą stratą finiszowały Andżelika Wójcik (AZS AWF Katowice) i Bosiek.

Na 1000 m dwukrotnie zwyciężyła zaś Bosiek, lecz w wielobojowej klasyfikacji 19-letnią panczenistkę z Tomaszowa Maz. niewielką różnicą punktów wyprzedziła Ziomek. To jej pierwszy złoty medal w tych zawodach. Brąz zdobyła Wójcik.

Ziomek oceniła, że kluczem do sukcesu były zwycięstwa na 500 m. "Byłam faworytką tej konkurencji i cieszę się, że oba biegi w moim wykonaniu były dobre i równe. Udało mi się na nich zyskać dużą przewagę. 1000 m jest moim słabszym dystansem, za to Karolina jest na nim bardzo dobra. Goniła mnie, ale nie udało jej się jednak odrobić wszystkich strat" - przyznała sprinterka.

Zaznaczyła, że przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy w Heerenveen nie czuje presji otoczenia, ale sama postawiła sobie cel znalezienia się w czołowej dziesiątce na 500 m.

W dwudniowej rywalizacji w tomaszowskiej Arenie Lodowej nie brali udziału Natalia Czerwonka i Artur Waś.

Mistrzostwa Polski w wieloboju sprinterskim zakończyły 2019 rok w łyżwiarstwie szybkim i były ważnym sprawdzianem przed ME w Heerenveen. Rozpoczną się one 10 stycznia, a na początku lutego zawodnicy powrócą do Pucharu Świata. Z kolei w połowie lutego zaplanowane są mistrzostwa świata na dystansach w amerykańskim Salt Lake City.

Wyniki drugiego dnia MP w wieloboju sprinterskim:

kobiety

500 m

1. Kaja Ziomek (Cuprum Lubin) 38,85

2. Andżelika Wójcik (AZS AWF Katowice) 39,39

3. Karolina Bosiek (Pilica Tomaszów Maz.) 39,83

1000 m

1. Karolina Bosiek (Pilica Tomaszów Maz.) 1.18,38

2. Andżelika Wójcik (AZS AWF Katowice) 1.20,14

3. Kaja Ziomek (Cuprum Lubin) 1.20,19

klasyfikacja wieloboju

1. Kaja Ziomek (Cuprum Lubin) 157,970 pkt

2. Karolina Bosiek (Pilica Tomaszów Maz.) 158,485

3. Andżelika Wójcik (AZS AWF Katowice) 159,105

mężczyźni

500 m

1. Artur Nogal (Stoczniowiec Gdańsk) 35,38

2. Damian Żurek (Pilica Tomaszów Maz.) 35,94

3. Marcin Bachanek (Stoczniowiec Gdańsk) 36,34

1000 m

1. Artur Nogal (Stoczniowiec Gdańsk) 1.11,27

2. Marcin Bachanek (Stoczniowiec Gdańsk) 1.11,73

3. Damian Żurek (Pilica Tomaszów Maz.) 1.11,82

klasyfikacja wieloboju

1. Artur Nogal (Stoczniowiec Gdańsk) 142,040 pkt

2. Damian Żurek (Pilica Tomaszów Maz.) 144,015

3. Marcin Bachanek (Stoczniowiec Gdańsk) 144,230



