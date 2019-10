MP w łyżwiarstwie szybkim. Ziomek i Michalski najszybsi na 500 m

Kaja Ziomek i Piotr Michalski zwyciężyli w wyścigach na 500 m w drugim dniu mistrzostw Polski w łyżwiarstwie szybkim na dystansach. Sprinterka Cuprum Lubin obroniła tytuł sprzed roku, a łyżwiarz Górnika Sanok zdetronizował Artura Wasia, który zdobywał złoto w dwóch poprzednich latach.

W piątek w tomaszowskiej Arenie Lodowej panczeniści o medale mistrzostw kraju w konkurencjach indywidualnych rywalizowali na najkrótszym dystansie.

Wśród kobiet - podobnie, jak przed rokiem - bezkonkurencyjna okazała się Ziomek. Najlepsza obecnie polska sprinterka uzyskała czas 38,93 i jako jedyna zeszła poniżej 39 sekund. Na drugiej pozycji została sklasyfikowana Karolina Bosiek (KS Pilica Tomaszów Maz.) - 39,46, a na trzeciej Andżelika Wójcik z AZS AWF Katowice - 39,47.

Tuż za podium znalazła się najbardziej doświadczona i utytułowana z reprezentantek kraju Natalia Czerwonka (KS Arena Tomaszów Maz.).

Ziomek przyznała, że nie spodziewała się aż tak dobrego rezultatu. "Jestem trochę zaskoczona, ale planowaliśmy z trenerem, żeby w tym roku być w wyższej formie szybciej niż w poprzednim sezonie. Widać, że to się udało. Mam nadzieję, że z kolejnymi startami będę się rozkręcać i moje wyniki będą coraz lepsze" - powiedziała złota medalistka i rekordzistka Polski na 500 m. 22-letni łyżwiarka Cuprum Lubin dodała, że jej celem w tym sezonie są regularne występy w grupie A Pucharu Świata i miejsce w pierwszej dziesiątce mistrzostw świata.

Po dwóch latach najwyższy stopień podium na sprinterskim dystansie musiał opuścić Waś (AZS KU Politechniki Opolskiej), od którego szybszy o 0,05 s okazał się rywalizujący w nim w parze Michalski. 25-letni panczenista Górnika Sanok triumfował z czasem 35,35. Brąz - podobnie jak przed rokiem - wywalczył natomiast Artur Nogal (Stoczniowiec Gdańsk) - 35,62.

"Wiedziałem, że medal jest w zasięgu, ale złotem jestem zaskoczony. Nie byłem aż tak niepoprawnym optymistą. To chyba efekt bezpośredniej rywalizacji z Arturem Wasiem w parze, co dodało mi mobilizacji. Na drugim małym torze pojechałem va bangue, choć na ostatniej prostej nie byłem jeszcze pewien, czy Artur nie odpali swojej rakiety" - ocenił swój przejazd nowy mistrz kraju. Michalski dodał, że to jego najlepszy początek sezonu w karierze, a tytuł dał mu dużo pewności siebie i optymizmu.

W rozegranych w piątek biegach drużynowych triumfowała żeńska ekipa Pilicy Tomaszów oraz męska Stoczniowca Gdańsk.

Mistrzostwa Polski na dystansach potrwają do niedzieli. Zawody wyłonią kadrę na dwie pierwsze imprezy w Pucharze Świata, które odbędą się w Mińsku (15-17 listopada) i w Tomaszowie Maz. (22-24 listopada). Na sobotę zaplanowano rywalizację na 1000 i 5000 m kobiet oraz 1000 i 10 000 m mężczyzn.





Wyniki 2. dnia MP:

kobiety

500 m

1. Kaja Ziomek (Cuprum Lubin) 38,93

2. Karolina Bosiek (KS Pilica Tomaszów Maz.) 39,46

3. Andżelika Wójcik (AZS AWF Katowice) 39,47

bieg drużynowy

1. KS Pilica Tomaszów Maz. 3.26,82

(Karolina Gąsecka, Daria Kopacz, Natalia Jabrzyk)

2. AZS AWF Katowice 3.29,52

(Aleksandra Kapruziak, Olga Kaczmarek, Iga Wojtasik)

3. UKS Orlica Duszniki Zdrój 3.38,78

(Alicja Jasztal, Aleksandra Glamkowska, Kaja Gajewska)

mężczyźni

500 m

1. Piotr Michalski (Górnik Sanok) 35,35

2. Artur Waś (AZS KU Politechniki Opolskiej Opole) 35,40

3. Artur Nogal (Stoczniowiec Gdańsk) 35,62

bieg drużynowy

1. GKS Stoczniowiec Gdańsk 4.10,98

(Adrian Wielgat, Dawid Burzykowski, Szymon Palka)

2. KS Pilica Tomaszów Maz. 4.12,94

(Mateusz Owczarek, Szymon Wojtakowski, Jakub Piotrowski)

3. MKS Cuprum Lubin 4.36,16

(Maciej Dulewicz, Wojciech Gutowski, Kacper Busse)





