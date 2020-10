MP w łyżwiarstwie szybkim - udany początek Bosiek, Czyszczoń, Nogala i Palki

​Złoty i srebrny medal wywalczyła Karolina Bosiek (KS Pilica Tomaszów Mazowiecki) pierwszego dnia 35. mistrzostw Polski w łyżwiarstwie szybkim na dystansach. Tytuły zdobyli również Magdalena Czyszczoń (AZS AWF Katowice), Artur Nogal i Szymon Palka (obaj Stoczniowiec Gdańsk).

Zdjęcie Karolina Bosiek /Grzegorz Michałowski /PAP

Najlepsi polscy panczeniści w środę rozpoczęli rywalizację w Arenie Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim. Mistrzostwa kraju są ich pierwszym poważnym sprawdzianem formy po blisko ośmiu miesiącach przerwy w startach w zawodach spowodowanej pandemią koronawirusa.

Reklama

Pierwszy dzień rywalizacji był bardzo udany dla Bosiek. 20-letnia łyżwiarka triumfowała w wyścigu na 500 m i była druga na 3000 m. Sporym zaskoczeniem był sukces podopiecznej trenera Wiesława Kmiecika na najkrótszym dystansie, na którym z dobrym czasem 38,93 wyprzedziła dwie typowe sprinterki Kaję Ziomek (Cuprum Lubin) i Andżelikę Wójcik (AZS AWF Katowice).

- Złoto na 500 metrów było dla mnie dużą niespodzianką. Zaskoczyłam tym nie tylko siebie. Jest duża tęsknota za rywalizacją, żyjemy teraz z dnia na dzień, więc trzeba cieszyć się każdym startem. Szkoda jedynie, że nie ma z nami na hali kibiców, bo czuć tę pustkę na trybunach - tłumaczyła łyżwiarka Pilicy Tomaszów.

Ziomek przyznała natomiast, że dopiero pierwszy poważny start w tym sezonie pokazał, jak bardzo brakowało panczenistom tego typu rywalizacji. - To dziwne uczucie wrócić do takiego porządnego ścigania. W czasie przygotowań nie czułam, jak bardzo mi tego brakowało - przyznała srebrna medalistka.

W drugiej środowej konkurencji kobiet, na 3000 m, zwyciężyła Czyszczoń, przed Bosiek i Natalią Czerwonką (KS Arena Tomaszów Maz.).

Ciekawe i stojące na wysokim poziomie były zmagania sprinterów. Dobrą formę na 500 m potwierdził Nogal, który zwyciężył też w ostatnim wewnętrznym sprawdzianie kadry. 30-letni łyżwiarz Stoczniowca Gdańsk z czasem 35,30 finiszował przed Damianem Żurkiem (KS Pilica Tomaszów Maz) i broniącym tytułu Piotrem Michalskim (AZS AWF Katowice).

Złoty medalista nie ukrywał zadowolenia nie tylko ze zwycięstwa, ale z możliwości startu. - To wielka radość, że udało się doprowadzić do tych zawodów mimo tych strasznych czasów. Myślę, że jako zawodnicy stworzyliśmy fajne widowisko, bo wyniki na 500 m były bardzo dobre. Nasz grupa poprzez jakościowe treningi weszła na wysoki poziom. Dostrzegajmy więc plusy, a nie zamartwiajmy się tym, co dzieje się na świecie. Razem w grupie damy radę - podkreślił Nogal.

W ostatniej środowej konkurencji 5000 m najlepszy okazał się Palka, a dwa pozostałe miejsca na podium zajęli Mateusz Owczarek (KS Pilica Tomaszów Maz.) i Patryk Wójcik (AZS Zakopane).

Mistrzostwa Polski na dystansach potrwają do soboty. Na czwartek zaplanowano rywalizację kobiet i mężczyzn na 1000 m oraz w biegach masowych.

Wyniki 1. dnia MP:

kobiety

500 m

1. Karolina Bosiek (KS Pilica Tomaszów Maz.) 38,93

2. Kaja Ziomek (Cuprum Lubin) 39,05

3. Andżelika Wójcik (AZS AWF Katowice) 39,25



3000 m

1. Magdalena Czyszczoń (AZS AWF Katowice) 4.13,81

2. Karolina Bosiek (KS Pilica Tomaszów Maz.) 4.15,54

3. Natalia Czerwonka (KS Arena Tomaszów Maz.) 4.15,83



mężczyźni



500 m

1. Artur Nogal (Stoczniowiec Gdańsk) 35,30

2. Damian Żurek (KS Pilica Tomaszów Maz.) 35,44

3. Piotr Michalski (AZS AWF Katowice) 35,50



5000 m

1. Szymon Palka (Stoczniowiec Gdańsk) 6.42,85

2. Mateusz Owczarek (KS Pilica Tomaszów Maz.) 6.57,01

3. Patryk Wójcik (AZS Zakopane) 6.58,20