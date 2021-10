MP w łyżwiarstwie szybkim. Czyszczoń i Palka znów najlepsi

Czyszczoń ostatniego dnia MP potwierdziła, że jest najlepszą w kraju specjalistką od najbardziej wymagającej konkurencji. 26-letnia zawodniczka AZS AWF Katowice na dystansie 5000 m okazała się zdecydowanie najlepsza, triumfując czasem 7.26,53, o ponad 20 sekund lepszym od Natalii Jabrzyk (KS Pilica Tomaszów Maz.). Podium uzupełniła 17-letnia Liwia Kubin (SNPTT 1907 Zakopane), dla której był to trzeci brązowy medal w tych zawodach.



Obrończyni tytułu przyznała, że w kraju 5000 m należy do niej, ale - jak dodała - w rywalizacji z najlepszymi panczenistkami na świecie musi jeszcze dużo pracować, by dostać się do najlepszej dwunastki, która wystartuje na igrzyskach w Pekinie.

"Cieszę się, że po raz piąty obroniłam tytuł. Jest mi jednak przykro, że od lat w tej konkurencji w Polsce nie mam się z kim ścigać i mam nadzieję, że młodsze pokolenie będzie chciało startować też na dłuższych dystansach. Chciałabym wystąpić na igrzyskach na 5000 m, co nie będzie łatwym zadaniem, ale będę się bardzo starać" - zaznaczyła Czyszczoń, która była też druga na 3000 m.

Na 10 000 m mężczyzn tytuł dość pewnie obronił Palka. 24-letni panczenista Stoczniowca Gdańsk na tym dystansie triumfował też w 2019 roku. Obok niego na podium stanęli dwaj zawodnicy Błyskawicy Domaniewice - 23-letni Artur Janicki i 14 lat starszy Zbigniew Bródka, dla którego był to trzeci medal na tych zawodach.

"Z Arturem na 5000 i 10 000 m rywalizujemy cały czas. Cieszę się, że jechaliśmy dziś w parze, bo chciałem się z nim zmierzyć. Rywalizacja była fajna, tempo zostało utrzymane i mam satysfakcję, że udało mi się uciec i wygrać. Celem na ten sezon jest uzyskanie kwalifikacji na igrzyska, co jest moim wielkim marzeniem" - tłumaczył Palka, który wyprzedził Janickiego również na 5000 m.

Mistrzostwa zakończyły wyścigi sprinterskich drużyn. Wśród kobiet najlepsza okazała się ekipa AZS AWF Katowice, a wśród mężczyzn - Stoczniowiec Gdańsk.

Trwające od czwartku zawody były pierwszym poważnym sprawdzian formy reprezentantów kraju w sezonie olimpijskim. W Arenie Lodowej panczeniści walczyli również o miejsce w kadrze na pierwsze zawody nowego cyklu Pucharu Świata, które również odbędą się w Tomaszowie Mazowieckim (12-14 listopada).

Wydarzeniem mistrzostw był powrót do ścigania się po ponadwuletniej przerwie Bródki, który m.in. triumfował w biegu masowym. Oprócz Palki dwa złote medale w konkurencjach indywidualnych wywalczyli też Piotr Michalski (AZS AWF Katowice) - na 500 i 1000 m oraz Karolina Bosiek (Pilica Tomaszów Mazowiecki) - na 1000 i ze startu wspólnego.

Wyniki 4. dnia MP:

kobiety

5000 m

1. Magdalena Czyszczoń (AZS AWF Katowice) 7.26,53

2. Natalia Jabrzyk (KS Pilica Tomaszów Maz.) 7.47,54

3. Liwia Kubin (KS SNPTT 1907 Zakopane) 8.01,54

sprint drużynowy

1. AZS AWF Katowice 1.32,51

(Iga Wojtasik, Olga Kaczmarek, Andżelika Wójcik)

2. WTŁ Stegny Warszawa 1.35,42

(Maja Płończyk, Martyna Baran, Zofia Braun)

3. Pilica Tomaszów Maz. 1.36,11

(Paula Danielik, Iga Smejda, Natalia Jabrzyk)

mężczyźni

10 000 m

1. Szymon Palka (Stoczniowiec Gdańsk) 13.39,00

2. Artur Janicki (UKS Błyskawica Domaniewice) 13.49,31

3. Zbigniew Bródka (UKS Błyskawica Domaniewice) 14.07,99

sprint drużynowy

1. Stoczniowiec Gdańsk 1.23,75

(Marcin Bachanek , Artur Nogal, Sebastian Kłosiński)

2. Pilica Tomaszów Maz. 1.24,20

(Mateusz Owczarek, Szymon Wojtakowski, Jakub Piotrowski)

3. Stoczniowiec II Gdańsk 1.25,47

(Szymon Palka, Jan Świątek, Dawid Burzykowski)

Bartłomiej Pawlak