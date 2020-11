Karolina Bosiek (Pilica Tomaszów Mazowiecki) i Artur Nogal (Stoczniowiec Gdańsk) prowadzą po pierwszym dniu mistrzostw Polski w wieloboju sprinterskim w łyżwiarstwie szybkim. Zawody w Tomaszowie Mazowieckim zakończą się w niedzielę.

Bosiek i Nogal potwierdzili dobrą formę prezentowaną w tym sezonie. 20-letnia panczenistka była gwiazdą niedawnych mistrzostw kraju na dystansach oraz wywalczyła tytuł w wieloboju, a z kolei łyżwiarz Stoczniowca w tym sezonie nie daje się wyprzedzić na najkrótszych dystansach.



Podobnie było w sobotę. Broniący tytułu Nogal zwyciężył zarówno na 500, jak i 1000 m. W obu konkurencjach finiszował przed Damianem Żurkiem (Pilica Tomaszów Maz.) i Piotrem Michalskim (AZS AWF Katowice).



30-letni sprinter był zadowolony z pierwszego dnia rywalizacji i nie ukrywał, że znów chciałby sięgnąć po złoto. Jak jednak podkreślił, to dopiero półmetek zmagań. "Prowadzę w klasyfikacji z małą przewagą, ale przed nami druga część zawodów i znów będziemy mieć do przejechania 500 i 1000 m. Jutro wszyscy zaczynamy więc z czystą kartą" - przyznał Nogal.



Bosiek zwyciężyła natomiast na 500 m. Osiągnęła dobry czas 38,94 i jako jedyna w stawce 50 zawodniczek złamała barierę 39 sekund. Za nią finiszowała Andżelika Wójcik (AZS AWF Katowice) - 39,05 i Kaja Ziomek (Cuprum Lubin) - 39,62. Na rezultat Ziomek duży wpływ miało jednak zajechanie toru jazdy i wytrącenie z rytmu przez Natalię Czerwonkę (Arena Tomaszów Maz.), za co najbardziej doświadczona z reprezentantek Polski została zdyskwalifikowana.

Czerwonka zrehabilitowała się bardzo dobrą jazdą na 1000 m. Triumfowała z wynikiem 1.17,23, o 0,42 s lepszym od Bosiek i 1,81 s od Wójcik.



"Przyjemnie jest wygrywać. Cały czas zdobywam jednak doświadczenie i chcę cieszyć się każdym kolejnym startem w zawodach. Chciałabym specjalizować się na 1500 m, a wyścigi na 500 i 1000 m są dobrym przygotowaniem do konkurencji" - powiedziała Bosiek, która przed rokiem zdobyła srebrny medal.



Do klasyfikacji wieloboju sprinterskiego zostaną zaliczone wyniki dwóch startów na 500 i 1000 m. Kolejne odbędą się w niedzielę.



Zawody w tomaszowskiej Arenie Lodowej są kwalifikacją do kadry na mistrzostwa Europy i Puchar Świata. Międzynarodowa rywalizacja ma zostać wznowiona na początku przyszłego roku od ME w Heerenveen (16-17 stycznia). Następnie w holenderskim mieście mają też odbyć się dwie edycje PŚ (22-24 i 29-31 stycznia), a w lutym mistrzostwa świata na dystansach, które zostały przeniesione z Pekinu.





Wyniki pierwszego dnia MP w wieloboju sprinterskim:

kobiety



500 m

1. Karolina Bosiek (Pilica Tomaszów Maz.) 38,94

2. Andżelika Wójcik (AZS AWF Katowice) 39,05

3. Kaja Ziomek (Cuprum Lubin) 39,62



1000 m

1. Natalia Czerwonka (Arena Tomaszów Maz.) 1.17,23

2. Karolina Bosiek (Pilica Tomaszów Maz.) 1.17,65

3. Andżelika Wójcik (AZS AWF Katowice) 1.19,04



klasyfikacja wieloboju

1. Karolina Bosiek (Pilica Tomaszów Maz.) 77,765 pkt

2. Andżelika Wójcik (AZS AWF Katowice) 78,570

3. Kaja Ziomek (Cuprum Lubin) 79,905



mężczyźni



500 m

1. Artur Nogal (Stoczniowiec Gdańsk) 35,51

2. Damian Żurek (Pilica Tomaszów Maz.) 35,88

3. Piotr Michalski (AZS AWF Katowice) 35,90



1000 m

1. Artur Nogal (Stoczniowiec Gdańsk) 1.11,23

2. Damian Żurek (Pilica Tomaszów Maz.) 1.11,33

3. Piotr Michalski (AZS AWF Katowice) 1.11,54



klasyfikacja wieloboju

1. Artur Nogal (Stoczniowiec Gdańsk) 71,125 pkt

2. Damian Żurek (Pilica Tomaszów Maz.) 71,545

3. Piotr Michalski (AZS AWF Katowice) 71,670



Bartłomiej Pawlak