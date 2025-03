Można się było pogubić w medalach. Takiego występu Polaków w mistrzostwach świata jeszcze nie było

"Najlepszy weekend w historii"

Sprinterzy poniżej oczekiwań

Cieszy powrót Natalii Maliszewskiej

- To może być przełomowy moment dla Natalii. Wróciła na podium w wielkim stylu, bo z rekordem Polski. Zbliżyła się mocno do magicznej granicy 42 sekund. Nasze sztafety w World Tourze popełniały wiele błędów, ale też byliśmy karani - co przyznawali sędziowie - nazbyt często. Przeanalizowaliśmy bardzo dogłębnie cały sezon. Powstał u nas bardzo rozległy dokument ze wszystkimi sytuacjami związanymi z upadkami i karami. Analizowaliśmy przy tym sędziów i ich zachowania. Wyciągnęliśmy wnioski przed mistrzostwami świata i to przyniosło efekty. Świetną decyzją było też zgrupowanie aklimatyzacyjne w Japonii. To, co nam nie wyszło w World Tourze, to wyszło nam w mistrzostwach świata - zakończył dyrektor sportowy w PZŁS.