MKOl może odetchnąć z ulgą. Nadchodzi nieoczekiwana pomoc

W tej sytuacji doszło nawet do tego, że misji ratunkowej podjęli się Amerykanie. Im zależy na tym, aby ugościć zimowe igrzyska olimpijskie w Utah dopiero w 2034 roku, tak aby nie weszły one w 2030 roku w kolizję z przyznanymi już Stanom Zjednoczonym letnim igrzyskom w Los Angeles. Zaczęli zatem namawiać Szwedów do powrotu do starań o imprezę za siedem lat. Na razie bez skutku.