Reprezentantka Holandii w short tracku trafiła do szpitala w stanie krytycznym. Lara van Ruijven zmagała się z zaburzeniami autoimmunologicznymi podczas zgrupowania w Pirenejach.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Natalia Maliszewska: Zaczynam się wzruszać. Polka z brązowym medalem na ME w short tracku. Wideo PZŁS

Do smutnego zdarzenia doszło podczas zgrupowania przygotowującego do sezonu we francuskich Pirenejach. Reprezentacja Niderlandów wraz z Larą van Ruijven rozpoczęła zajęcia na lodzie.

Reklama

Kilka dni po rozpoczęciu obozu Ruijven zaczęła źle się czuć i skarżyć się na zaburzenia autoimmunologiczne. Wkrótce potem miały pojawić się komplikacje, wskutek których 27-latka trafiła do szpitala.

Jak poinformował portal shaatsen.nl trener Holenderek Jeroen Otter, jej stan jest stabilny, ale wciąż krytyczny. Nie wiadomo też, kiedy sportsmenka wróci do zdrowia.