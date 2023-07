Mistrzyni olimpijska straci medal? Rosjanka przyznała się do wpadki

Sotnikowa przyznała się, że wynik testu antydopingowego był pozytywny

Wszystko dlatego, że w opublikowanym w sieci nagraniu dla jednego z rosyjskich podcastów Sotnikowa przyznała, że wynik próbki "A" był pozytywny, a dopiero próbka "B" dała wynik negatywny. To bardzo rzadki przypadek i Koreańczycy powątpiewają, by tak w rzeczywistości było. Dlatego zaczęli naciskać, by wznowić śledztwo w tej sprawie.