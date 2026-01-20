Mistrzyni olimpijska przez lata przeżywała piekło. Nikt nie miał pojęcia

Gabriella Papadakis to jedna z najwybitniejszych postaci w historii łyżwiarstwa figurowego. Francuska tancerka na lodzie przez lata zachwycała świat nie tylko techniką, ale też artystyczną wrażliwością. Jest mistrzynią olimpijską, wielokrotną mistrzynią świata i Europy, ikoną swojej dyscypliny. Przez większość kariery występowała w duecie z Guillaume Cizeronem, z którym zaczęła trenować już jako dziecko. Choć z zewnątrz ich współpraca uchodziła za modelową i idealną, w rzeczywistości, jak dziś ujawnia Papadakis, była dla niej prawdziwym piekłem.

Gabriella Papadakis po latach ujawniła prawdę o współpracy z Guillaume Cizeronem

Papadakis i Cizeron tworzyli jeden z najbardziej utytułowanych duetów w dziejach łyżwiarstwa figurowego. Wspólne treningi rozpoczęli jako 10-latkowie, a z czasem sięgnęli po pięć tytułów mistrzów świata, pięć mistrzostw Europy oraz złoto igrzysk olimpijskich w Pekinie. Pobili 34 rekordy świata i jako pierwsi przekroczyli barierę 200 punktów. Sukcesy te miały jednak swoją cenę.

Podczas gdy kibice na całym świecie podziwiali ich perfekcyjne występy, poza lodowiskiem rozgrywały się dramatyczne sceny. "Myśl o byciu z nim sam na sam mnie przeraża" - wyznała sportsmenka w autobiografii, której fragmenty opublikował "L'Equipe".

Z jej wspomnień wyłania się relacja pełna presji, chłodu i przemocy psychicznej. Łyżwiarka opisuje, że latami była uwięziona między autorytarną matką a wymagającym partnerem. "Straciłam wszelkie poczucie własnej wartości. Czułam, że jedyne, co potrafię, to wykonywać polecenia" - napisała.

Publiczny obraz przyjaźni diametralnie różnił się od prywatnej rzeczywistości. "Guillaume prywatnie jest innym człowiekiem: kontrolującym, krytycznym, zimnym. Jego chłód przeszywa mnie do szpiku kości" - wyznała. Po igrzyskach atmosfera miała się poprawić, lecz podczas występów w Japonii dochodziło do krzyków, przepychanek i upokorzeń.

Papadakis ujawniła też bolesne szczegóły ze swojego życia prywatnego, w tym doświadczenia gwałtów w okresie nastoletnim oraz decyzję o przerwaniu ciąży w 2019 roku, by móc kontynuować karierę. "Poroniłam na oczach całego świata, podczas transmisji na żywo. Nikt niczego nie zauważył" - napisała.

Cizeron odrzuca zarzuty, nazywając je "zniesławiającymi", i twierdzi, że to on próbował ją wspierać w walce z depresją. Sprawa ma jednak zupełnie inny ciężar, gdy głos zabiera kobieta, która przez lata milczała, stojąc na samym sportowym szczycie.

Gabriella Papadakis i Guillaume Cizeron Jean Catuffe Getty Images

Gabriella Papadakis i Guillaume Cizeron Hannes Magerstaedt Getty Images

Gabriella Papadakis i Guillaume Cizeron Joosep Martinson - International Skating Union Getty Images

