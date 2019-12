Mistrzyni olimpijska (2018) i świata (2019) w łyżwiarstwie figurowym Alina Zagitowa, nie będzie już występować w tym sezonie. W wywiadzie dla rosyjskiej telewizji przyznała, że nie wie, kiedy wróci do rywalizacji. "Muszę znaleźć w sobie od nowa motywację" - powiedziała.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marcin Gortat po raz pierwszy na łyżwach. Wideo TV Interia

W marcu 17-latka wywalczyła w Saitamie mistrzostwo świata, a jej decyzja oznacza, że nie przystąpi w następnym roku do obrony tytułu w kanadyjskim Montrealu. Ostatnio zajęła szóste miejsce w finałach Grand Prix - została wyprzedzona m.in. przez trzy swoje młodsze koleżanki z kadry.

Reklama

W wywiadzie Zagitowa przyznała także, że "walczy z odnalezieniem" motywacji od zdobycia tytułu mistrzyni olimpijskiej w 2018 roku w Pjongczangu. Była pierwszą Rosjanką, która stanęła w Korei Płd. na najwyższym stopniu podium.

"Mam teraz w życiu wszystko. Myślę, że powinno być coś, czego mi brakuje. Chcę wrócić do czasów, gdy miałam poczucie chęci rywalizacji" - powiedziała, przyznając, że od zdobycia złotego medalu sama sporządzała kontrakty dotyczące jej kolejnych startów, by zmotywować się do dalszej pracy, ale ten zabieg nie przyniósł oczekiwanych efektów motywacyjnych na dłuższą metę.

Wypowiedzi mistrzyni świadczą o tym, że zdradza wyraźne oznaki wypalenia sportowego.

"Budzisz się o szóstej rano i musisz być na lodowisku do dziewiątej wieczorem. Mam już dość takiego planu dnia i harmonogramu" - zaznaczyła.

Znamienna była jej wypowiedź po zdobyciu olimpijskiego złota, gdy stwierdziła, że wymyśliła sobie słodką nagrodę za triumf - pozwoliła sobie na zjedzenie porcji lodów.

Zagitowa, mimo bardzo młodego wieku, ma także w dorobku złoto i srebro mistrzostw Europy - w 2018 i 2019 roku.