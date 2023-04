Mistrzyni Europy zmienia obywatelstwo. Coraz większy niepokój w Rosji

Rosyjska gwiazda zmienia obywatelstwo

To oznacza, że wielu rosyjskich sportowców może czekać kolejny rok rywalizacji ograniczonej do krajowego podwórka i utrata szans na medale imprez rangi mistrzowskiej . Stąd coraz więcej z nich decyduje się na zmianę obywatelstwa, by móc kontynuować karierę.

"Rzeczywistość jest taka, że ​pod rosyjską banderą jestem zobowiązany do pozostania i trenowania w kraju. To zmusza mnie i Viktora, żeby wrócić do związku na odległość i bycia z dala od rodziny. Prawda jest taka, że ​​na tym etapie nie jestem gotowa do takich poświęceń. Wartości się zmieniają. Teraz budowanie rodziny i moje zdrowie psychiczne są na równi z karierą. A to prowadzi do decyzji o zmianie obywatelstwa. W tej chwili jestem w trakcie przenosin do reprezentacji Danii" - przekazała w mediach społecznościowych.