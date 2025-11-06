Partner merytoryczny: Eleven Sports

Mistrz olimpijski trafił pod skalpel. Przeszedł operację guza mózgu

Michel Mulder, holenderski mistrz olimpijski w łyżwiarstwie szybkim, poinformował, że przeszedł udaną operację usunięcia guza mózgu. 39-latek, który przez dwa lata walczył z nowotworem, podzielił się dobrymi wieściami w mediach społecznościowych. Jak się okazuje, zabieg niósł ryzyko trwałego paraliżu twarzy, jednak czempionowi udało się uniknąć poważniejszych komplikacji.

Michel Mulder
Michel MulderBSR AgencyGetty Images

Holenderski łyżwiarz szybki Michel Mulder to jeden z najbardziej rozpoznawalnych sprinterów swojego pokolenia. Zdobył złoty medal na dystansie 500 m podczas igrzysk olimpijskich w Soczi w 2014 roku, a także sięgnął po brąz na tym samym olimpijskim wydarzeniu na dystansie 1000 m. W czasie kariery potwierdził swoją klasę również jako dwukrotny mistrz świata w wieloboju sprinterskim, oraz dwukrotny medalista MŚ na dystansach - sięgał po srebro i brąz na dystansie 500 metrów.

Po latach intensywnych treningów i konkurencji Mulder ogłosił zakończenie kariery i zasugerował, że pozostanie w sportowym środowisku w roli szkoleniowca. Niestety, wraz ze zmniejszeniem intensywności treningów u Holendra pojawiły się problemy ze zdrowiem, które stopniowo zaczęły wpływać na jego codzienne życie.

Przez około dwa lata Mulder zmagał się z diagnozą, która była dla niego i jego bliskich powodem ogromnego niepokoju: wykryto u niego guza mózgu, który znajdował się pomiędzy pniem mózgu a móżdżkiem. Ponad dwa lata po wykryciu guza, Mulder zdecydował się w końcu na zabieg operacyjny. Panczenista długo odwlekał operację, gdyż początkowo objawy były łagodne, jednak po tym, jak guz uległ powiększeniu, a jego słuch w prawym uchu znacznie się pogorszył, zabieg stał się konieczny.

Operacja odbyła się 31 października, jak sam Mulder przekazał na Instagramie. "Operacja zakończyła się sukcesem, ale wybudzenie się z narkozy i nieświadomość tego, co się stało, to jedno z najgorszych uczuć, jakich można doświadczyć" - napisał.

Zabieg był obarczony znacznym ryzykiem - guz znajdował się bardzo blisko nerwu, co groziło m.in. paraliżem połowy twarzy lub problemami z połykaniem. Na szczęście Mulder po przebudzeniu stwierdził, że czucie w jego twarzy jest w porządku: może się uśmiechnąć, zamknąć oczy, unieść brwi czy pokazać zęby - co dla niego było ogromną ulgą. Niestety, operacja skutkowała częściową utratą słuchu w jednym uchu.

Obecnie 39-latek znajduje się w fazie rekonwalescencji w domu, przy wsparciu żony, rodziny oraz przyjaciół. Wciąż musi odzyskiwać równowagę i przyzwyczajać się do nowej rzeczywistości - szybkie ruchy i hałas są dla niego wyzwaniem. Jednocześnie podkreśla, jak bardzo jest wdzięczny lekarzom za profesjonalną opiekę i że mimo trudności stara się spojrzeć w przyszłość z nadzieją.

    Michel Mulder
    Michel MulderCHRISTOF STACHEAFP
    Mężczyzna w pomarańczowej kurtce sportowej z granatowymi wstawkami, uśmiecha się i patrzy w bok, stojąc na lodowisku. W tle rozmyte barwne elementy, atmosfera sportowa.
    Michel MulderBSR AgencyGetty Images
    Michel Mulder
    Michel MulderDean MouhtaropoulosGetty Images

