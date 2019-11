Dwukrotny mistrz olimpijski w łyżwiarstwie szybkim Amerykanin Shani Davis zakończył karierę i rozpoczyna nowy rozdział w życiu, ale nie kończy przygody ze sportem. - Już wystarczy. Miałem długą karierę i teraz chcę robić inne rzeczy w życiu - powiedział mediom w Holandii.

37-letni Davis spędził weekend na zawodach łyżwiarskich w Holandii. Zdaniem dziennikarzy holenderskiej stacji NOS będzie prowadzić łyżwiarzy reprezentacji Chin i przygotowywać ich do występów na igrzyskach w Pekinie 2022. Podczas rywalizacji w Groningen widziany był właśnie w stroju drużyny narodowej "Państwa Środka".

"Łyżwiarstwo zawsze będzie moją pierwszą miłością, dlatego cieszę się, że mogę być nadal blisko tego. Ludzie nie muszą pamiętać moich sukcesów, ważne jest to, że robiłem, to co kochałem. Jeśli jednak będą mnie rozpoznawać, to świetnie, ale jeśli nie, to nie będę miał z tym problemu, też będzie OK" - powiedział holenderskim mediom Davis cytowany przez amerykańską stronę nbcsports.com.

W 2006 roku w Turynie był pierwszym czarnoskórym sportowcem, który zdobył indywidualnie mistrzostwo olimpijskie. Przeszedł także do historii jako pierwszy amerykański zawodnik, który zdobył dwa razy z rzędu złote medale w tej samej konkurencji - zwyciężył w wyścigu na 1000 m w Turynie i powtórzył ten sukces w Vancouver w 2010. W tych dwóch igrzyskach wywalczył także srebrne medale na 1500 m. W Pjongczangu zajął siódmą lokatę na 1000 m.

Ma w dorobku także osiem złotych medali mistrzostw świata na dystansach (w tym jeden w sztafecie), dwa w czempionacie globu w wieloboju i jeden w wieloboju sprinterskim.