Minister Tuska zapowiedział wielką inwestycję. Boniek nie wytrzymał. "Sport niszowy"

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Czas po zakończeniu zimowych igrzysk olimpijskich to czas na podsumowania oraz różnego rodzaju deklaracje. Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki zapowiedział wielką sportową inwestycję w naszym kraju. Na reakcje nie trzeba było długo czekać. Zbigniew Boniek wprost ocenił, co sądzi o tym pomyśle.

Mężczyzna w średnim wieku z blond włosami ubrany w ciemną kurtkę stoi bokiem, z założonymi rękami, na tle rozmytego stadionu. W lewym górnym rogu znajduje się wstawkowe okrągłe zdjęcie uśmiechniętego łysiejącego mężczyzny w garniturze na tle niebieskie...
Jakub Rutnicki zapowiedział wielką inwestycję. Jest reakcja Zbigniewa BońkaFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Marcin Solarz/FotoPyk/NEWSPIX.PLAFP/Newspix

Za nami zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan - Cortina 2026. Polacy zdobyli na nich cztery medale (trzy srebrne i jeden brązowy). To zasługa skoczków narciarskich (Kacpra Tomasiaka i Pawła Wąska) oraz panczenisty Władimira Semirunnija.

W trakcie igrzysk zrobiło się głośno m.in. wokół polskich saneczkarek i saneczkarzy. Dominika Piwkowska i Nikola Domowicz wywalczyły bardzo dobre szóste miejsce, ale głośno powiedziały, że brakuje im w Polsce toru, przez co przygotowania do takiej imprezy były mocno utrudnione. "Jak mamy gonić świat? Może, jak trochę więcej osób wierzy w nasz sport i pojawią się sponsorzy, a do tego zmienią ludzie w związku, to może wtedy coś drgnie. Liczę na to, bo obecnie wiele spraw stoi w miejscu od dekady, co jest bardzo przykre" - mówiła po zawodach Domowicz w rozmowie z Interią.

    Na temat braku toru wypowiedział się także saneczkarz Mateusz Domowicz. Ich zdanie podzielają także bobsleistki (Linda Weiszewski i Klaudia Adamek), które zajęły we Włoszech 18. miejsce, choć nie mają w Polsce gdzie trenować.

    Tor saneczkowy powstanie w Polsce? Jest zapowiedź ministra sportu

    We wtorek minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki zapowiedział, że tor do uprawiania saneczkarstwa, bobslejów i skeletonu powstanie w Karpaczu. Koszt takiej inwestycji to 120 milionów złotych. W środę ma się odbyć konferencja prasowa w tej sprawie.

    Te słowa wywołały wielkie poruszenie w środowisku sportowym. Wiele osób pochodzi sceptycznie do tych planów. Wśród nich jest Zbigniew Boniek.

    Totalnie niezrozumiała decyzja. Sport niszowy. Można im pomóc w inny sposób a nie wydając tak potężną kasę. Poza tym mamy tylko kilka klubików
    napisał na portalu X.

    Były prezes PZPN do swojego wpisu dołączył zdjęcie z listą klubów saneczkowych w Polsce. Widać na niej, że w Polskim Związku Sportów Saneczkowych zrzeszone są zaledwie trzy kluby.

    Ponadto w ostatnim czasie pojawiło się sporo informacji, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski myśli o tym, aby wycofać z programu igrzysk bobsleje, saneczkarstwo i skeleton. Wówczas taka inwestycja mijałaby się z celem.

    Tor saneczkowy miał powstać wiele lat temu. Przeszkodziło Euro 2012

    Okazuje się, że tor saneczkowy w Polsce miał już powstać wiele lat temu. Grzegorz Pajda, komentator sportowy, w rozmowie ze Sport.pl opowiedział, jakie ostatecznie były losy tej inwestycji. "Nawet rozpoczęto już wstępne prace ziemne w Krynicy. I niestety zdarzyło się coś takiego, jak przyznanie Polsce organizacji mistrzostw Europy w piłce nożnej. To wstrzymało sprawę" - powiedział i dodał, że od ponad dekady tematu toru w Polsce już nie było.

    Dwóch mężczyzn w kurtkach z polskim godłem stoi obok siebie na tle banerów z napisem 'Ministerstwo Sportu', jeden z nich wskazuje ręką na coś poza kadrem.
    Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki, premier Donald TuskAdam BurakowskiEast News
    Mężczyzna w okularach i szarym garniturze przemawia energicznie przy mównicy w drewnianej sali, gestykulując ręką, w tle widoczne są rzeźbione elementy drewnianej boazerii.
    Jakub RutnickiFilip Naumienko/REPORTERReporter
    Mężczyzna w średnim wieku w eleganckim garniturze siedzi na stadionowych krzesełkach, podpiera głowę ręką, widoczna bransoletka na nadgarstku i plakietka na smyczy. W tle częściowo widoczne inne osoby i oznaczenia stadionowe.
    Zbigniew BoniekGrzegorz Wajda/REPORTER East News
