Minister Tuska zapowiedział wielką inwestycję. Boniek nie wytrzymał. "Sport niszowy"

Za nami zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan - Cortina 2026. Polacy zdobyli na nich cztery medale (trzy srebrne i jeden brązowy). To zasługa skoczków narciarskich (Kacpra Tomasiaka i Pawła Wąska) oraz panczenisty Władimira Semirunnija.

W trakcie igrzysk zrobiło się głośno m.in. wokół polskich saneczkarek i saneczkarzy. Dominika Piwkowska i Nikola Domowicz wywalczyły bardzo dobre szóste miejsce, ale głośno powiedziały, że brakuje im w Polsce toru, przez co przygotowania do takiej imprezy były mocno utrudnione. "Jak mamy gonić świat? Może, jak trochę więcej osób wierzy w nasz sport i pojawią się sponsorzy, a do tego zmienią ludzie w związku, to może wtedy coś drgnie. Liczę na to, bo obecnie wiele spraw stoi w miejscu od dekady, co jest bardzo przykre" - mówiła po zawodach Domowicz w rozmowie z Interią.

Na temat braku toru wypowiedział się także saneczkarz Mateusz Domowicz. Ich zdanie podzielają także bobsleistki (Linda Weiszewski i Klaudia Adamek), które zajęły we Włoszech 18. miejsce, choć nie mają w Polsce gdzie trenować.

Tor saneczkowy powstanie w Polsce? Jest zapowiedź ministra sportu

We wtorek minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki zapowiedział, że tor do uprawiania saneczkarstwa, bobslejów i skeletonu powstanie w Karpaczu. Koszt takiej inwestycji to 120 milionów złotych. W środę ma się odbyć konferencja prasowa w tej sprawie.

Te słowa wywołały wielkie poruszenie w środowisku sportowym. Wiele osób pochodzi sceptycznie do tych planów. Wśród nich jest Zbigniew Boniek.

Totalnie niezrozumiała decyzja. Sport niszowy. Można im pomóc w inny sposób a nie wydając tak potężną kasę. Poza tym mamy tylko kilka klubików

Były prezes PZPN do swojego wpisu dołączył zdjęcie z listą klubów saneczkowych w Polsce. Widać na niej, że w Polskim Związku Sportów Saneczkowych zrzeszone są zaledwie trzy kluby.

Rozwiń

Ponadto w ostatnim czasie pojawiło się sporo informacji, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski myśli o tym, aby wycofać z programu igrzysk bobsleje, saneczkarstwo i skeleton. Wówczas taka inwestycja mijałaby się z celem.

Tor saneczkowy miał powstać wiele lat temu. Przeszkodziło Euro 2012

Okazuje się, że tor saneczkowy w Polsce miał już powstać wiele lat temu. Grzegorz Pajda, komentator sportowy, w rozmowie ze Sport.pl opowiedział, jakie ostatecznie były losy tej inwestycji. "Nawet rozpoczęto już wstępne prace ziemne w Krynicy. I niestety zdarzyło się coś takiego, jak przyznanie Polsce organizacji mistrzostw Europy w piłce nożnej. To wstrzymało sprawę" - powiedział i dodał, że od ponad dekady tematu toru w Polsce już nie było.

Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki, premier Donald Tusk Adam Burakowski East News

Jakub Rutnicki Filip Naumienko/REPORTER Reporter

Zbigniew Boniek Grzegorz Wajda/REPORTER East News

TOP 10 akcji MKS Ślepsk Malow Suwałki w meczu MKS Ślepsk Malow Suwałki - Aluron CMC Warta Zawiercie Polsat Sport