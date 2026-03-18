Minister Tuska ogłasza. Będzie wielka inwestycja. Ponad 37 milionów z państwa
Historyczne dla polskiego łyżwiarstwa figurowego okazały się tegoroczne igrzyska olimpijskie. "Biało-Czerwoni" po raz pierwszy wystąpili w rywalizacji drużynowej, ponadto z dobrej strony pokazali się Jekatierina Kurakowa oraz Władimir Samojłow. Nasza reprezentacja najlepszą nagrodę z możliwych otrzymała jednak właśnie teraz. Przełomowe informacje docierają z Oświęcimia, gdzie ma powstać nowoczesna hala lodowa. Jakub Rutnicki już poinformował, że państwo na inwestycję przeznaczy około 37,5 miliona złotych.
Wspomniane miasto w województwie małopolskim staje się powoli jedną z polskich stolic sportów uprawianych na lodzie. Unia Oświęcim dwa lata temu cieszyła się choćby z mistrzostwa Polski w hokeju. Ponadto funkcjonują tam również inne sekcje. Dochodzi zresztą do tego, że obecnie istniejący obiekt jest aż za bardzo obłożony. Za kilka lat sytuacja powinna zmienić się jednak o sto osiemdziesiąt stopni. W środowe przedpołudnie młodzi zawodnicy, ich trenerzy oraz działacze otrzymali kapitalne wieści.
Minister Jakub Rutnicki oficjalnie zakomunikował dziś, iż niebawem powstanie nowoczesna hala lodowa. Budowa pochłonie ogromne pieniądze, w związku z czym dołoży się do niej państwo. Polska Agencja Prasowa zacytowała szefa resortu, który ogłosił, że mowa o około 37,5 mln zł, o czym wspominaliśmy na wstępie. "Mamy tutaj wspaniały hokej, łyżwiarstwo figurowe. Unia Oświęcim to jest symbol nie tylko tego miasta ale całej hokejowej Polski" - przyznał polityk.
Oświęcim doczeka się nowoczesnej hali lodowej. To już pewne
"Ta inwestycja poszerzy znacząco możliwości dalszego rozwoju młodych sportowców" - dodał jeszcze, cytowany przez "gazetakrakowska.pl". "Tą inwestycją, jeśli chodzi o sport w Oświęcimiu wkroczymy w XXI wiek. To jest historyczny moment dla naszego miasta. Nigdy jeszcze Oświęcim nie uzyskał tak dużego dofinansowania na sport" - to z kolei słowa dumnego prezydenta miasta, Janusza Chwieruta, który także pojawił się na przełomowej konferencji.
Fundusze mają pochodzić z programu dofinansowania inwestycji strategicznych. "Obiekt, który powstanie obok istniejącego lodowiska, będzie trzykondygnacyjnym budynkiem, z jedną kondygnacją podziemną, przykrytym płaskim dachem. Wewnątrz powstanie tafla lodowa o wymiarach 30 na 60 metrów z widownią na 290 miejsc, szatnie, sale sportowe i baletowa, zaplecze techniczne oraz część administracyjna. W holu przewidziano przestrzeń gastronomiczną i socjalną. Nie będzie barier architektonicznych. Powstaną też parkingi" - opisuje inwestycję Polska Agencja Prasowa.
Teraz pozostaje tylko czekać na rozpoczęcie pierwszych prac. Ich finisz planuje się na 2028 rok. "Przebudowa i rozbudowa hali lodowej to największa inwestycja sportowa w historii samorządu oświęcimskiego, dlatego zdecydowano o podziale jej na dwa etapy. Koszt pierwszego może sięgnąć nawet 96 mln zł" - zaznacza PAP.