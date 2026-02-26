Minister rządu Tuska opowiedział Bońkowi. Padły wyjaśnienia. W tle 120 milionów

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

W środę oficjalnie poinformowano, że Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansowuje budowę na kompozytowy tor saneczkowy w Karpaczu. Tym samym nie spełnią się plany sprzed lat o budowie toru za ok. 120 mln zł spełniającego wszystkie wymagania do organizacji największych imprez. Całą sytuację skomentował Zbigniew Boniek, a w czwartkowy poranek odpowiedział mu już Jakub Rutnicki, czyli minister rządu Donalda Tuska.

Bardzo głośno w ostatnim czasie było o saneczkarstwie. W końcu nasza para saneczkowa - Dominika Piwkowska i Nikola Domowicz zajęły na igrzyskach olimpijskich niespodziewanie wysokie szóste miejsce. Sukces ten błyskawicznie uruchomił temat budowy toru w Polsce. Przed laty pojawiały się plany budowy toru spełniającego wszelkie wymogi, by organizować największe imprezy właśnie na nim. Koszt takiego obiektu to jednak ok. 120 mln zł.

    Kwota ta jest bardzo wysoka. Z tego względu postanowiono na budowę toru kompozytowego. Ten jest ośmiokrotnie tańszy w budowie oraz tańsze jest jego utrzymanie. W tej kwestii do pewnego przełomu doszło w środę. Ministerstwo Sportu i Turystyki poinformowało o dofinansowaniu budowy takiego obiektu w Karpaczu. Kwota wyniesie ponad 7,2 mln zł, czyli pokryje niemal połowę wszystkich kosztów budowy.

    Tę inwestycję skomentował Zbigniew Boniek, czyli były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Ten jednak swoim wpisem odpowiedział na wpis Weszło, który przekazywał wieści o budowie wspomnianego toru za 120 mln zł. Jak zdradził, jego zdaniem jest to niezrozumiała decyzja...

    - Totalnie niezrozumiana decyzja. Sport niszowy. Można im pomóc w inny sposób, a nie wydając tak potężną kasę. Poza tym mamy tylko kilka klubików - czytamy.

    Rutnicki odpowiedział Bońkowi. Jasne stanowisko ministra

    Na odpowiedź ze strony ministra sportu i turystyki, Jakuba Rutnickiego nie trzeba było długo czekać. W trakcie rozmowy z Radio TOK FM został zapytany o wpis Bońka. Nie odbyło się bez pozdrowień. Potem doszło do konkretów, a sam minister wprost wyjaśnił, na czym polega cała inwestycja. Jak już wspomnieliśmy będzie to tor syntetyczny.

      - Serdecznie pozdrawiam wielkiego reprezentanta Polski Zbigniewa Bońka. To nie jest budowany wielki tor za kilkaset milionów złotych. To jest tor syntetyczny, o który starała się Gmina Karpacz i Szkoła Mistrzostwa Sportowego. Miałem wielki zaszczyt być tam wczoraj, będziemy realizować tę inwestycję. Obiekt będzie kosztował kilkanaście milionów złotych. Dzięki temu nasze dzieciaki wreszcie będą miały prawdziwe warunki do szkolenia. Na takich torach syntetycznych wychowano dwóch tegorocznych mistrzów olimpijskich - powiedział.

      Cały tor ma mieć długość 450 metrów. Poza ministerstwem wkład pieniężny w budowę obiektu będą mieć władze regionalne oraz samorząd lokalny.

