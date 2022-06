Minister Kamil Bortniczuk wzywa do bojkotu! Znów chodzi o Rosjan

Oprac.: Łukasz Żurek Zimowe

Decyzją Międzynarodowej Federacji Bobslei i Skeletonu (IBSF) rosyjscy zawodnicy odzyskali prawo do udziału w rywalizacji na arenach światowych. Zdecydowany sprzeciw wobec takiego postanowienia wyraża minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk. - To bardzo niebezpieczny precedens - oznajmia i wzywa do bojkotu.

Zdjęcie Kamil Bortniczuk, minister sportu i turystyki / East News