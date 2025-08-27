Medalista mistrzostw świata został Polakiem. Rosjanie nie mogą się z tym pogodzić

Wydarzenia z wtorkowego poranku mogą znacząco wpłynąć na polskie nastroje przed zbliżającymi się zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi. Decyzją prezydenta RP Karola Nawrockiego polskie obywatelstwo odebrał Władymir Semirunnij. Pochodzący z Rosji łyżwiarz szybki już wcześniej reprezentował "biało-czerwone" barwy, lecz oficjalne nadania obywatelstwa otwiera przed nim szansę występu na najważniejszej imprezie czterolecia.

2022 rok okazał się kluczowy w jego życiu. Zaczęło się od brązowego medalu młodzieżowych mistrzostw świata na dystansie 5000 metrów. Zaraz po tym Rosja rozpoczęła inwazję zbrojną na terytorium Ukrainy, a wyraźnie się temu sprzeciwiający Semirunnij zdecydował się opuścić swoją ojczyznę.

Semirunnij trafił do Polski, a konkretnie do Tomaszowa Mazowieckiego, gdzie kontynuował treningi. Kolejnym krokiem były pierwsze starty w polskich barwach. W nowych barwach w marcu tego roku zdobył dwa medale na mistrzostwach świata w Hamar. W wyścigu na 5000 metrów był trzeci, natomiast w dwa razy dłuższym dystansie zdołał wywalczyć srebrny medal.

Semirunnij tuż po odebraniu polskiego obywatelstwa nie krył entuzjazmu. W rozmowie z Interią na ciężar decyzji 22-latka wskazywał dyrektor sportowy PZŁS, Konrad Niedźwiedzki.

- To był ogromny ciężar, bo przecież Władek zostawił wszystko w Rosji, rodzinę, przyjaciół, szkołę, grupę treningową i przyjechał tutaj. Zawierzył nam, że my "dowieziemy to", że będzie mógł wystartować w igrzyskach, że będzie mógł przede wszystkim realizować się jako zawodnik, czyli robić to, co kocha - wyznał Niedźwiedzki.

Semirunnij w ogniu krytyki. Rosjanie nie ukrywają wściekłości, wypominają mu poprzednie lata

Wtorkowe wydarzenia ze stolicy Polski nie umknęły również rosyjskim mediom. Trudno było oczekiwać od nich opanowania, wszak utracili wielki talent na rzecz jednego z "wrogich państw". W ostrych słowach poczynania Semirunnijego oceniła redakcja "sportbox.ru", zarzucając niewdzięczność względem kraju, który dał mu szansę i go wyszkolił.

Dziennikarze tego medium podkreślały jak bardzo z tego ruchu zadowolony był medalista mistrzostw świata. Dostrzeżono jego znajomość języka polskiego, a także "Mazurka Dąbrowskiego". Podkreślono również jak wiele dla Polaków znaczy ten ruch, bo ich zdaniem "polskie łyżwiarstwo szybkie, delikatnie mówiąc, nie obfituje w gwiazdy".

Rosjanie powołali się również na inne przypadki, gdy Rosjanie decydowali się reprezentować barwy innego kraju. Jak zauważyli, w przypadku Semirunnijego nie ma co liczyć na ich przychylną ocenę.

- Semirunnij nie jest jedynym rosyjskim sportowcem, który w ostatnich latach zmienił obywatelstwo, ale w tym konkretnym przypadku nie ma absolutnie żadnej chęci, aby go wspierać lub życzyć mu sukcesów. Władymir nie tylko podziwia swój nowy paszport, ale także wypowiedział wiele nieprzyjemnych słów na temat kraju, który go wychował i pomógł mu osiągnąć sukces w sporcie - na taką krytykę nowego reprezentanta Polski zdecydował się portal "sportbox.ru".

Polska - Niemcy. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Władymir Semirunnij (po lewej) i Konrad Niedźwiedzki (po prawej) Tomasz Jarzębowski materiały prasowe

Władimir Semirunnij Rafał Oleksiewicz materiały prasowe