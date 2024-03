Jarl Magnus Riiber zdominował kolejny sezon Pucharu Świata w kombinacji norweskiej. Już na początku zmagań zasłynął z niesamowitego skoku, który odbił się głośnym echem w zagranicznych mediach. 26-letni sportowiec dwukrotnie skoczył dalej niż należący do jego rodaka Halvora Egnera Graneruda rekord skoczni w fińskiej Ruce. A to nie wszystko. Tej zimy gwiazdor wygrał wszystkie turnieje zaliczanie do Pucharu Świata: Nordic Combined Ruka Tour, German Trophy i Nordic Combined Triple.

