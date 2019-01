Po sobotnim sukcesie, kiedy Natalia Maliszewska zdobyła na 500 m złoty medal mistrzostw Europy w short tracku, Polacy nie liczyli się w walce o czołowe lokaty ostatniego dnia zmagań w holenderskim Dordrechcie.

W klasyfikacji wieloboju Maliszewska zakończyła zawody na czwartej pozycji.

"Jestem bardzo zmęczona, wszystko mnie boli, ale jednocześnie jestem bardzo szczęśliwa. Ale aż tak bardzo nie chcę przeżywać tego medalu, bo wiem, że to jest dopiero środek sezonu i mam jeszcze parę rzeczy do zdobycia" - mówiła po swoim ostatnim starcie.

Na 1000 m Maliszewska zajęła 13. miejsce (odpadła w ćwierćfinale), a zwyciężyła Rosjanka Sofia Proswirnowa. Z kolei na 3000 m Polka dotarła do mety ostatnia (ósma), choć wcześniej zdobyła premie punktowe. Pierwsze miejsce zajęła Holenderka Suzanne Schulting, która triumfowała także w wieloboju.

"Trzy tysiące metrów to jest ogromny dystans, ja nie mam jeszcze narzędzi, takiego doświadczenia i sił w nogach. Ale po drodze zdobyłam punkty, więc fajnie, że mogłam się pokazać i podnieść swoją pozycję w ogólnej klasyfikacji. A tysiąc? To nie jest mój dystans, ale kiedyś będzie. To jest proces, w którym jestem i to na pewno kiedyś przyjdzie. Cierpliwie na to czekam i ciężko pracuję" - zapewniła Maliszewska.

W sztafetach nie powiodło się ani Polakom, ani Polkom. Biało-czerwoni zostali zdyskwalifikowani, odpowiednio, w ćwierćfinale i w półfinale. Mężczyźni nie odnieśli też żadnych sukcesów w rywalizacji indywidualnej.

Zmagania w Holandii zakończyły się w niedzielę. Reprezentacja Polski wróci do kraju w poniedziałek.

Wyniki:



KOBIETY



1000 m

1. Sofia Proswirnowa (Rosja) 1.29,045

2. Tifany Huot Marchand (Francja) 1.29,101

3. Elise Christie (W. Brytania) 1.29,247

...

13. Natalia Maliszewska (Polska) odpadła w ćwierćfinale

25. Nikola Mazur (Polska) odpadła w eliminacjach



3000 m

1. Suzanne Schulting (Holandia) 5.06,350

2. Hanne Desmet (Belgia) 5.07,438

3. Elise Christie (W. Brytania) 5.07,904

...

8. Natalia Maliszewska (Polska) 5.47,444



klasyfikacja końcowa wieloboju:



1. Suzanne Schulting (Holandia) 76 pkt

2. Sofia Proswirnowa (Rosja) 57

3. Elise Christie (W. Brytania) 47

4. Natalia Maliszewska (Polska) 42

...

21. Nikola Mazur (Polska)



sztafeta 3000 m

1. Holandia 4.09,396

(Rianne de Vries, Suzanne Schulting, Yara van Kerkhof, Lara van Ruijven)

2. Rosja 4.10,446

(Jekaterina Jefremienkowa, Jekaterina Konstantinowa, Jemina Małagicz, Sofia Proswirnowa)

3. Węgry 4.14,412

(Sara Luca Bacskai, Petra Jaszapati, Marta Knoch, Barbara Somogyi)

...

8. Polska zdyskwalifikowana w półfinale

(Natalia Maliszewska, Patrycja Maliszewska, Nikola Mazur, Kamila Stormowska)



MĘŻCZYŹNI



1000 m

1. Siemion Jelistratow (Rosja) 1.24,624

2. Shaolin Sandor Liu (Węgry) 1.24,702

3. Denis Ajrapetjan (Rosja) 1.24,816

...

16. Mateusz Krzemiński (Polska) odpadł w ćwierćfinale

40. Rafał Anikiej (Polska) odpadł w eliminacjach



3000 m

1. Yuri Confortola (Włochy) 4.43,014

2. Vladislav Bykanov (Izrael) 4.44,701

3. Shaoang Liu (Węgry) 4.46,026



klasyfikacja końcowa wieloboju:



1. Shaolin Sandor Liu (Węgry) 84 pkt

2. Shaoang Liu (Węgry) 71

3. Siemion Jelistratow (Rosja) 55

...

21. Mateusz Krzemiński (Polska)

39. Rafał Anikiej (Polska)



sztafeta 5000 m

1. Węgry 6.54,168

(Csaba Burjan, Cole William Isaac Krueger, Shaoang Liu, Shaolin Sandor Liu)

2. Holandia 6.54,249

(Daan Breeuwsma, Jasper Brunsmann, Itzhak de Laat, Dennis Visser)

3. Rosja 6.59,609

(Denis Ajrapetjan, Siemion Jelistratow, Aleksandr Szulginow, Paweł Sitnikow)

...

Polska zdyskwalifikowana w ćwierćfinale

(Paweł Adamski, Mateusz Krzemiński, Łukasz Kuczyński, Szymon Wilczyk)