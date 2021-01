ME w łyżwiarstwie szybkim. 11 Polaków na liście startowej w Heerenveen

Jedenaścioro polskich łyżwiarzy szybkich jest na liście startowej mistrzostw Europy w łyżwiarstwie szybkim (16-17 stycznia). Rezerwowymi w Heerenveen są Sebastian Kłosiński i Marcin Bachanek. W zawodach wystąpi 76 panczenistów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Prognoza 2021: Sporty zimowe (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Rywalizacja w Holandii została podzielona na wielobój sprinterski i tzw. duży wielobój. Wyniki na poszczególnych dystansach złożą się na klasyfikację końcową kobiet i mężczyzn; rozdane zostaną łącznie cztery komplety medali.

Reklama

W sprinterskim dwukrotnie na 500 m i 1000 m startować będą: Andżelika Wójcik, Kaja Ziomek i najmłodsza w polskiej reprezentacji 19-letnia Natalia Jabrzyk oraz Piotr Michalski, Artur Nogal, Damian Żurek (rez. Kłosiński).

W tych zmaganiach wystartuje 16 zawodniczek i 20 zawodników. W ekipie gospodarzy są m.in. Jorien Ter Mors oraz Kai Verbij, Hein Otterspeer, Thomas Krol.

W dużym wieloboju - od 500 m do 5000 m pań i do 10 000 m mężczyzn - powalczy po 20 łyżwiarek i panczenistów, a w tym gronie znaleźli się Karolina Bosiek, Natalia Czerwonka, Magdalena Czyszczoń oraz Artur Janicki i Szymon Palka (rez. Bachanek).

Jedną z rezerwowych jest słynna Niemka Claudia Pechstein, która 22 lutego skończy 49 lat. Debiutowała w tej imprezie w 1992 roku, kiedy większości z rywalek nie było jeszcze na świecie.

W składzie Holandii ścigać się będą m.in. Irene Schouten, Antoinette de Jong i Patrick Roest

W czasie pandemii, tj. od marca 2020 roku, nie odbywały się żadne imprezy międzynarodowe w łyżwiarstwie szybkim. Odwołano m.in. zawody Pucharu Świata w Tomaszowie Mazowieckim. Aby sezon całkowicie nie został stracony ustalono, że na torze Thialf w Heerenveen odbędą się kolejno wielobojowe ME, a następnie Puchar Świata (22-24.1 oraz 29-31.1) i mistrzostwa świata na dystansach (11-14 lutego).

W poprzednich wielobojowych ME, we włoskim Collalbo w 2019 roku, triumfowali Holendrzy Antoinette de Jong i Sven Kramer. Natomiast w rozgrywanych wtedy drugi raz ME w wieloboju sprinterskim zwyciężyli Verbij (powtórzył sukces z 2017 roku) i Austriaczka Vanessa Herzog.

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie.



Sprawdź!





Program:

sobota, 16 stycznia

"duży" wielobój, godz. 11.30

500 m kobiet

500 m mężczyzn

3000 m kobiet

5000 m mężczyzn

wielobój sprinterski, 15.35

500 m (1) kobiet

500 m (1) mężczyzn

1000 m (1) kobiet

1000 m (1) mężczyzn

niedziela, 17 stycznia

"duży" wielobój, 11.30

1500 m kobiet

1500 m mężczyzn

5000 m kobiet

10 000 m mężczyzn

wielobój sprinterski, 15.35

500 m (2) kobiet

500 m (2) mężczyzn

1000 m (2) kobiet

1000 m (2) mężczyzn





giel/ pp/