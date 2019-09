Wicemistrz olimpijski z Pjongczangu w snowboardowym slopestyle'u Max Parrot wraca do wysokiej formy po wyleczeniu choroby nowotworowej - zwyciężył w igrzyskach sportów ekstremalnych (X-Games) w Oslo zawody Big Air. W lipcu Kanadyjczyk ogłosił, że wygrał najważniejszą walkę w życiu.

Big Air to rywalizacja, w której zawodnik wykonuje triki po wyskoku ze specjalnie zbudowanej rampy.

"Przed pierwszym skokiem przez moją głowę przewinęły się wszystkie ostatnie moje przeżycia. To niesamowite, że ponownie stanąłem na rampie. Piękny widok. Ostatnie miesiące były koszmarem, ale to co się tu wydarzyło to coś pięknego. Mam złoto. To jest jak sen" - powiedział 25-letni Kanadyjczyk po swoim szóstym triumfie w X-Games.

Pod koniec ubiegłego roku u Parrota zdiagnozowano ciężką, choć stosunkowo rzadką chorobę nowotworową - chłoniaka Hodgkina. Dwa miesiące temu zakończył chemioterapię.