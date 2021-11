Lider reprezentacji Polski, Mateusz Sochowicz, uległ poważnemu wypadkowi w chińskim Yanging . Jak poinformował red. Tomasz Kalemba z Onetu, saneczkarz w jedynkach nabawił się otwartego złamania lewej kości podudzia podczas treningu na torze olimpijskim.

Sportowiec trafił do szpitala. Dramatyczne zdarzenie zrelacjonował Interii Zbigniew Kumidor , główny specjalista w Polskim Związku Sportów Saneczkowych ds. międzynarodowych.

Na torze nie doszło do otwarcia bramki przejazdowej, choć wcześniej nasz zawodnik dostał zielone światło. W efekcie z wielką prędkością w nią uderzył. I to było bezpośrednią przyczyną tego wypadku - wyjaśnił.

Polski Związek Sportowców Saneczkowych opublikował wpis, w którym przekazał, że Mateusz Sochowicz przeszedł operację kolana.



Mateusz Sochowicz zabrał głos po wypadku na torze saneczkowym

Teraz głos zabrał sam Sochowicz. W najnowszym wpisie w mediach społecznościowych uspokoił wszystkich zmartwionych jego stanem zdrowia. Potwierdził, że ma za sobą operację. Z treści wynika, że sportowiec stara się myśleć optymistycznie i nie załamywać się. Zachował nawet nieco dobrego nastroju.



"Że żyję, to już wiecie. Od wczorajszego posta trochę się wydarzyło. Łatanie dziur, pierwsze szwy w życiu i od razu pechowa 13. (prawa noga) operacja na lewe kolano, składnie rzepki, podobno udane (Następnym razem gdy ktoś będzie piszczał na lotnisku to ja, oczywiście składany na drutach - Made in China). Zostały przeprowadzone dwa badania rezonansu magnetycznego, aby wykluczyć jakieś dziwne rzeczy, o których nie będę wam pisał, bo sam średnio się orientuję. Ogólnie to jest dobrze, tylko nogi poharatane. Z tych mniej przyjemnych informacji to leki puszczają i zaczynam czuć, że żyję" - napisał.

Opublikował też zdjęcia ze szpitalnego łóżka. Na pierwszym z nich pozuje wraz z personelem placówki, na drugim widać nogi po operacji.



W komentarzach posypały się wyrazy wsparcia. "Jesteś twardy! Wracaj szybko", "Dasz radę", "Wracaj do zdrowia", "Niech ci los sprzyja" - czytamy.

