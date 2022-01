Mateusz Sochowicz wraca po ciężkim wypadku. "To przełomowy moment"

Oprac.: Grzegorz Goliński Zimowe

Mateusz Sochowicz wraca do treningów po wypadku, do którego doszło w listopadzie na torze olimpijskim w Yanqing. Polak dziś zaliczył pierwsze ślizgi w Oberhofie, gdzie w najbliższym weekend odbędą się zawody Pucharu Świata. - To przełomowy moment, ale kolano jeszcze stroi fochy - powiedział 25-letni saneczkarz w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Zdjęcie Mateusz Sochowicz / nordphoto/Mauelshagen via www.imago-images.de/Imago Sport and Ne / East News