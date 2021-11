Mateusz Sochowicz w piątek ma opuścić szpital

Nowy program zaraz po końcowym gwizdku spotkań Polaków. Interia Sport - Gramy Dalej!

Organizatorzy "przeprowadzili dogłębną kontrolę toru i dostosowali organizację treningów" - poinformowali w oświadczeniu. Zamieścili też zdjęcie uśmiechniętego Sochowicza na szpitalnym łóżku, z bukietem kwiatów w dłoniach i otoczonego personelem w pełnych kombinezonach ochronnych.

Poszkodowany 25-letni zawodnik przeszedł w poniedziałek operację po kontuzji lewego kolana i głębokim przecięciu prawej nogi.

Mateusz Sochowicz "po kontuzji został bardzo dobrze potraktowany i ma się bardzo dobrze" - powiedział podczas piątkowej konferencji prasowej Yao Hui, starszy menedżer komitetu organizacyjnego odpowiedzialnego za miejsca zawodów. Według organizatorów rannym saneczkarzem służby medyczne zajęły się w trzy minuty. Pozostaje to w sprzeczności z relacją samego Sochowicza i jego trenera, opisujących, że poszkodowany długo czekał na pomoc, a ekipa ratownicza okazała się bardzo niekompetentna. "Ktoś przyszedł i chciał dotknąć rękawicą mojej rany, to była straszna scena" - powiedział Sochowicz.

W sprawę zaangażowała się Międzynarodowa Federacja Saneczkarska (FIL). Jej eksperci ustalili, że wypadek na olimpijskim torze spowodowany był ludzkim błędem.

Winę ponoszą w tej sytuacji organizatorzy, a Polski Związek Sportów Saneczkowych (PZSSan), przy wsparciu FIL, negocjuje sprawę refundacji kosztów leczenia i rehabilitacji oraz odszkodowania dla zawodnika.

"Polski Związek Sportów Saneczkowych uczestniczy w wielostronnych negocjacjach, które mają określić wszystkie koszty i odszkodowanie dla Mateusza Sochowicza, jakie musi ponieść Komitet Organizacyjny Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie (BOCOG). Biorą w nich udział: dyrektor wykonawczy Międzynarodowej Federacji Saneczkarskiej (FIL) Christoph Schweger, przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego Igrzysk Pekin 2022, Lokalnego Komitetu Organizacyjnego i trener naszej kadry narodowej Marek Skowroński" - poinformował sekretarz generalny krajowej federacji Janusz Tatera.

"Stanowisko nasze i FIL-u jest jednoznaczne: Komitet Organizacyjny Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie jest zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów: transportu z toru lodowego do szpitala, operacji, leczenia, transportu lotniczego do Polski, rehabilitacji w Polsce, opieki psychologicznej i na końcu odszkodowania. FIL zdecydowanie narzuca gospodarzom igrzysk takie rozwiązanie. Co ważne Chińczycy absolutnie nie próbują zrzucić z siebie winy. Tu nie ma dyskusji, czyja jest wina. Nikt nie kwestionuje, że Chińczyków. Oni się do winy poczuwają. Stąd te wszystkie gesty przeprosin, czyli wysyłanie Mateuszowi do szpitala i hotelu, w którym przebywa polska reprezentacja, kwiatów, owoców i drobnych, olimpijskich upominków" - informuje na swej stronie PZSSan.

Sochowicz uczestniczył w oficjalnych testach toru nadzorowanych przez Międzynarodową Federację Saneczkarską (FIL), mających na celu zapoznanie się z warunkami na obiekcie Yanqing na przedmieściach Pekinu, wybudowanym specjalnie na Igrzyska Olimpijskie 2022 (4-20 lutego). Do wypadku doszło na poziomie, na którym dłuższy tor męski styka się ze znajdującym się poniżej początkiem toru kobiecego. Podczas próbnego ślizgu w poniedziałek Sochowicz uderzył z dużą prędkością w bramkę, która powinna być otwarta. Doznał pęknięcia rzepki w lewej nodze i głębokiej rany w prawej. Mimo dość poważnych obrażeń polski zawodnik wciąż ma nadzieję, że wystąpi w igrzyskach.