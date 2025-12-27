Maryna Gąsienica-Daniel ma wielkie powody do zadowolenia. W sobotę wywalczyła najlepszy wynik w swojej karierze w Pucharze Świata. Zajęła 5. miejsce w austriackim Semmering w slalomie gigancie. Po pierwszym przejeździe była dwunasta, do prowadzącej Sary Hector traciła 1,56 sekundy, ale do najlepszej dziesiątki zaledwie 0,11 s.

PŚ w Semmering. Gąsienica-Daniel z życiowym rezultatem

W drugiej próbie Polka włączyła "tryb ataku", zanotowała w nim netto trzeci czas i wspięła się o siedem lokat. Ostatecznie straciła 1,36 s do zwyciężczyni Julii Scheib, 1,22 do Camille Rast, a 0,96 s do Hector, która nie utrzymała prowadzenia. Czwarta pozycja dla Valerie Grenier (strata 0,59 s). Co istotne, nasza rodaczka okazała się lepsza od Mikaeli Shiffrin (przewaga 0,09 s.)

W przeszłości Gąsienica-Daniel czterokrotnie zajmowała 6. pozycję, lecz w czołowej dziesiątce nie zameldowała się od od marca 2023 roku, czyli prawie trzech lat.

Jestem bardzo szczęśliwa. Pracuję bardzo ciężko, żeby znaleźć się w takim miejscu. Szczerze mówiąc, czuję ulgę, bo ten wynik pokazuje, że jestem na właściwej drodze. To była trudna trasa, bardzo wyboista, ale trzeba było atakować od początku do końca

Gratulacje przesłał już za pośrednictwem Instagrama Polski Związek Narciarski.

Maryna Gąsienica-Daniel DIMITAR DILKOFF AFP

